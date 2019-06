50 var med til at fejre grundlov med legestuen

HELLUM: Legestuen Spiren i Hellum holdt onsdag formiddag en herlig Børnenes Grundlovsdag - med fokus på børns ret til forskellighed.

50 børn og voksne var med til en aktiv børnekoncert med Michael Back, og herefter var der hygge i haven med leg og madkurve.

Legestuen Spiren åbnede for to år siden som et frivilligt lokalt initiativ for 0-5-årige børn og deres voksne, ikke mindst hjemmegående.

De frivillige kommer fra et meget bredt geografisk område i Himmerland.

Spiren låner lokaler på Hellum FRI og lever i øvrigt bedste velgående, fortæller Cathrine Bengtson Larsen på vegne af de frivillige.