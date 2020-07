50 års jubilæum: Kommunen blev Lissys skæbne

MARIAGERFJORD: Et 50 års jubilæum hos kommunen stod ikke just skrevet i stjernerne, da Lissy Ninna Mortensen en forårsdag i 1970 var til jobsamtale hos den daværende kæmner i Oue-Valsgård Kommune. Ikke desto mindre er det lige præcis sådan et sjældent jubilæum, som Lissy kan fejre her i juli.

Da hun begyndte som kontorelev pr. 1. juli 1970 var Oue-Valsgård Kommune allerede historie. Med kommunalreformen blev den nemlig opslugt af Arden Kommune sammen med kommunerne Astrup-Storarden, Rold-Vebbestrup og Rostrup. Selvom storkommunen var en fusion mellem fire sognekommuner, mindes Lissy Mortensen, at der i begyndelsen kun var godt 15 ansatte på rådhuset i Arden til at betjene kommunens 7.700 borgere.

Opgaverne stod da også i kø til den nybagte kontorelev, som ankom med en frisk handelsskoleeksamen i baggagen.

- En af mine første opgaver var at hjælpe med få styr på papirerne i forbindelse med sammenlægningen af sognekommunerne. Det var et kolossalt sorteringsarbejde af stamdata og chartek-mapper, der skulle finde de rette hylder. Jeg skulle gå ærinder for bogholderiet, blandt andet til og fra det lokale pengeinstitut med mange rede penge i sækken til blandt andet lønninger, fortæller Lissy Ninna Mortensen.

Snart fik Lissy ansvaret for administrationen af husmoderafløsning og hjemmehjælp, og i tidens løb holdt hun hånd i hanke med 35 ansatte. Desuden arbejdede hun med børnetilskud, ungdomsydelse og udbetaling og afkrævning af børne- og hustrubidrag.

Senere blev Lissy Mortensen en del af kommunens sociale sikringsafsnit, hvor hun ud over de førnævnte opgaver også betjente borgerne og arbejdede med administration af sygedagpengesager. Desuden blev hun fagligt engageret i HK og sikkerhedsrepræsentant. Siden 1979 har hun tilmed været tilforordnet ved en lang række valg til Folketinget, kommunalbestyrelser og amtsråd.

Efter godt og vel 30 år som sagsbehandler på socialområdet fik Lissy Mortensen ansvaret for socialregnskabet. Regnskaber, budgetter og budgetopfølgninger på beskæftigelsesområdet har siden 2007 været en fast del af Lissys arbejdsdage.

Det er ikke kun opgaverne, der har forandret sig i Lissys tid. Der er også sket en enorm teknologisk udvikling fra gammeldags hakkebræt og spritduplikator til nymodens excel-regneark, elektroniske journalsystemer, net-baserede hjemtagelser af statsrefusioner og videomøder. Lissy husker især sin første elektriske skrivemaskine, som hun fik i 1973. Det var det sidste nye skrig fra IBM med kuglehoved til optisk skrivning.

Supergod arbejdsplads

Men hvorfor har Lissy Mortensen holdt fast i kommunen som arbejdsgiver igennem de sidste 50 år?

- Det er fordi, kommunen er en supergod arbejdsplads med en stærk arbejdsånd og dejlige kolleger. Vi tager hensyn til hinanden og har tillid og respekt for det, vi hver især bidrager med. Jeg sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde, og jeg vil gerne blive ved, så længe jeg synes, at jeg har noget at bidrage med, siger Lissy Ninna Mortensen.

- Man kan måske kalde mig en tryghedsnarkoman, men jeg har altid været glad for at gå på arbejde og haft en gnist og en interesse for de meget forskellige opgaver, som jeg har haft ansvaret for i årenes løb. Og så har jeg også haft utroligt mange gode kolleger, som jeg har sagt goddag og farvel til, slutter 50 års-jubilaren.

Faktisk har Lissy tjent under ikke mindre end seks borgmestre og seks kommunaldirektører i de sidste 50 år.

En rollemodel

Hos Mariagerfjord Kommune har personalechef Flemming Bækby Nielsen lutter lovord til overs for Lissy Ninna Mortensens lange virke hos fjordkommunen.

- Erfarne, dygtige og samvittighedsfulde medarbejdere som Lissy har en kæmpe værdi for enhver arbejdsplads. I fremtiden skal de unge blive meget længere på arbejdsmarkedet, og Lissy er på mange måder en rollemodel for hendes unge kolleger med sin virkelyst, humør og faglige engagement. Trods en høj alder har hun lyst til at klø på, og hun har stadig en masse at bidrage med, siger Flemming Bækby Nielsen.