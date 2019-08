50 år som en del af en stor møbelkæde

TERNDRUP: Max Jessen Idemøbler i Terndrup har rødder tilbage i 1951, og dermed kan butikken i 2021 fejre et fornemt 70-års jubilæum. Indtil da kan de fejre et andet jubilæum, nemlig 50 år som en del af Idemøbler-kæden, som Max Jessen i sin tid selv var en af hovedmændene bag.

I dag består kæden af både Idemøbler- og Ilva-butikker. Dem er der 43 af rundt omkring i Danmark. Kæden så dagens lys den 1. august 1969, og her var en af idémændene Max Jessen, som havde en succesfuld møbelbutik i Terndrup.

I dag er det sønnen Lau Jessen, der står i spidsen for butikken, der beskæftiger omtrent 30 medarbejdere. Lau har været med ombord siden 1985, og glæder sig over, at man i år kan markere 50 år som en del af Idemøbler-kæden.

- Vi er, og har altid været, en selvstændig butik, men Idemøbler har været en superkæde at være medlem af. Så det var godt set, da man for 50 år siden på den måde gik sammen om blandt andet markedsføring, fortæller Lau Jessen, der også glæder sig over, at en del af mærkerne fra dengang fortsat er at finde i butikken.

- Jeg kan nævne flere, blandt andre Skovby-møbler, Skalma Møbler og møbler fra Hammel Møbelfabrik. Det vidner om nogle kvalitetsprodukter, som fortsat er meget populære i dag.

Fra 16 til 7.000 kvadratmeter

Som møbelforretning i snart 70 år har der været både op- og nedture. Blandt andet ødelagde en voldsom brand den daværende forretning på Aalborgvej tilbage i 1981. En forretning, der i starten var på beskedne 16 kvadratmeter, men løbende blev udvidet, inden branden altså ødelagde bygningerne.

Intet var dog så skidt, at det ikke var godt for noget. Max Jessen besluttede nemlig at bygge nyt, og i 1985 stod et nyt og moderne bolighus færdigt på den nuværende adresse på Industrivej i Terndrup. Dengang var huset på 2.000 kvadratmeter, men det er løbende blevet udvidet til 7.000 kvadratmeter.

De 50 år som en del af Idemøbler-kæden markeres i weekenden den 17. – 18. august, hvor der udover en stribe gode tilbud også vil blive serveret lidt tapas og bobler.

I øvrigt hører det med til historien, at Idemøbler-navnet snart droppes og bliver til Ilva. Men derfor kan man jo godt fejre de 50 gode år, der er gået…