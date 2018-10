5.d på Terndrup skole løb for børn med gigt

TERNDRUP: Fredag var det skolernes motionsdag landet over. Samtidig var det International Gigtdag, hvilket 5.d på Terndrup skole kombinerede, og benyttede til at løbe for børn med gigt. Tobias Bonde i klassen har nemlig børnegigt.

Hvert år får cirka 120 børn og unge mellem 0 og 16 år stillet diagnosen børnegigt. En sygdom, der kan være ligeså indgribende i barnets liv, som når voksne får gigt. Børnene oplever en hverdag med smerter, hævede og stive led, nedsat mobilitet og ekstrem træthed. Sådan var det også for 11-årige Tobias Bonde fra Terndrup.

- Jeg havde det rigtigt dårligt, og der var meget, jeg ikke kunne være med til. Sådan er det fortsat, men jeg har fået det meget bedre, siden jeg fik stillet diagnosen og kom på medicin. Jeg er stadig afsted til en del behandlinger og kontroller, men har langt mindre fravær end tidligere, fortæller Tobias, der er superglad for den opbakning klassekammeraterne giver ham ved at løbe for børn med gigt.

- Mine klassekammerater har altid været gode til at bakke mig op, og hjælpe mig, når jeg har haft ondt. Men lige i dag er det selvfølgelig noget helt særligt, når de alle sammen løber i t-shirts, hvor der står, at de bakker op om børn med gigt.

- Også ude på ruten, hvor vi skal løbe, har jeg god støtte. Et par af kammeraterne døjer lidt med deres knæ og fødder, så vi laver et firkløver, hvor vi går og løber sammen, fortæller Tobias.

Hos klassekammeraterne er de glade for at være med til at støtte Tobias, og benytte motionsdagen til at løbe for børn med gigt.

- Inden vi vidste, at Tobias havde børnegigt, kunne man nogle gange godt undre sig lidt over, hvorfor han ikke var med til nogle af de ting, vi lavede. Men efter vi fik at vide, at han havde børnegigt og han forklarede, hvad det var, forstår vi alle sammen hvorfor, og det er godt, at vi skal løbe for børn med gigt i dag, lyder det fra klassekammeraten Jenny Margrethe, der satsede på at slå sin personlige rekord, som var på seks runder á tre kilometer.

5.d på Terndrup var en af 41 skoleklasser landet over, der løb i ens t-shirts med teksten "Vi løber for børn med gigt - fordi børn og unge også kan få gigt", og det var ikke tilfældigt, at dagen blev markeret i forbindelse med skolernes motionsløb, da børn med gigt har stor gavn af at dyrke motion.

Det har de for at styrke muskler og led og for at holde smerterne nede. Bag ideen stod Gigtramte Børns Forældreforening, som Tobias' mor, Maria, er en del af, og som derfor tog initiativet til, at Tobias' klasse også skulle være med.

- Jeg tog kontakt til Terndrup skole, og de var helt friske på ideen. Det er en god dag for Tobias, der også har givet sine klassekammerater et flot diplom for at være med til at løbe for børn med gigt, slutter Maria Bonde.