45 gik om søen med Venstre

STØVRING: 45 personer havde taget imod invitationen fra Venstre Støvring og omegn til en guidet vandretur omkring Juelstrup Sø, Støvrings nyeste naturperle.

Skovrider Bendt Egede Andersen fra Naturstyrelsen indledte aftenen med en grundig orientering om tilblivelsen af Juelstrup Sø og de udfordringer, der er med at nå den ønskede vandstand.

Naturformidler Martin Sloth Andersen forsatte med en orientering om det dyre- og fugleliv, der har etableret sig ved søen. Til manges overraskelse er der på de få år mange forskellige, som har slået sig ned for at ruge eller er på træk for- og efterår. Der er både ænder, gæs og standfugle, der trives ved den nordlige ende af søen. Det blev også fortalt, at der er observeret odder ved søen.

Det er et mål at sikre en sø med grønne enge ned til vandspejlet, således der ikke vokser en krans af siv og rør med det resultat, at de, som vandrer på stien omkring søen, ikke kan se vandet. Derfor sørger både kreaturer og heste for afgræsning.

Vandreturen sluttede gennem hundeskoven, som har klippede stier på ca. fem kilometer. Mange gav udtryk for mangelfuld skiltning.

Aftenen sluttede med grillede pølser med kød fra vildsvin, hjorte og elg og et besøg af Himmerlandskredsens nyvalgte folketingsmedlem for Venstre, Marie Bjerre, der kort fortalte om sine første dage på Christiansborg.