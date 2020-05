41 ansøgere fik del i store fondsmidler FONDS-GAVER: Sparekassen Hobro Fonden tilgodeså 41 ud af 53 ansøgere og uddelte sammenlagt over 1,8 millioner kroner

HIMMERLAND: Ikke færre end 400.000 kroner til en ombygning og tilbygning.

Så meget hjemsøgte og fik Valsgaard Forsamlingshus, ud af at søge Sparekassen Hobro Fonden, da den for nylig uddelte over 1,8 millioner kroner

I denne, årets anden uddelingsrunde, fandt Jutlander Banks store velgørende fond i øvrigt vej til 41 spændende projekter.

Helt nøjagtig uddelte fondsbestyrelsen 1.848.927 kroner.

Nu kom ansøgningerne

- Vi har tidligere undret os over, at foreningslivet i området ikke sendte os ret mange ansøgninger.

- Men denne gang må man sige, at der kom gang i ansøgningerne med ikke færre end 53.

- Ikke rekord, men tæt på. Vi har en enkelt gang været helt oppe på 68 ansøgninger.

- Til gengæld uddelte vi donationer til rekordmange foreninger og institutioner, opregner Sparekassen Hobro Fondens formand Poul Søndberg.

Geografisk set høstede Valsgaard - og Aarhus området - bedst denne gang.

Fem foreninger modtager over 100.000 kroner - to fra Valsgaard.

Og altså med forsamlingshuset som højdespringer med 400.000 kroner.

Derudover scorede bestyrelsen i Valsgaard Hallerne 107.000 kroner til ny belysning indendøre.

I Aarhus området blev der givet 100.000 kroner i støtte til en kunstgræsbane til Stavtrup IF og Fuglebakken KFUM.

Spændende projekter

Sortebakkehallerne i Nørager hentede 125.000 kroner til et nyt samlende indgangsparti til hallerne.

- Iblandt de 53 ansøgere var flere utrolig spændende projekter, som vi er rigtig glade for at kunne hjælpe i gang og være med til at støtte, siger Poul Søndberg.

- Vores næste uddelingsmøde finder sted i juni, og her er der forhåbentlig kommet gang i foreningslivet efter corona krisen, håber Sparekassen Hobro Fondens formand.

Følgende fik denne gang støtte:

Lokalhistorisk Forening for Ravnkilde Sogn 15.000.

Hobro Bykor 10.000.

Sem Forsamlingshus og Sognegård 6052.

Solhverv Privatskole 60.000.

Oue Teltforening 50.000.

Madam Blå Værested 41.338.

Sct. Georgs Gilderne i Hobro 25.000.

Aalborg Garden 15.000.

Klejtrup og Omegns Borgerforening 20.000.

SIH Rosendal 25.000.

Aarhus Beachvolley Club 60.000.

Sortebakkehallerne, Nørager 125.000.

Hobro Turistforening 8000.

Døstrup Landsbyråd 41.000.

Hadsund Tennisklub 25.000.

Mariagerfjord Fjerkræklub 13.500.

Mariager Kajakklub 26.400.

Vive IF 20.000.

Borgerforeningen Hørby Kirkeby 30.000.

Hadsund Kulturcenter, Frikvarteret / Hadsund Bio 50.000.

Gasmuseet, Hobro 40.000.

Visegruppen Det Røde Pakhus 6000.

Hobro Sejlklub 16.792.

Terndrup-Blenstrup-Bælum Seniorer 10.000.

Aarhus Studenter Roklub 36.400.

Volstrup Golfklub 50.000.

Ældre Sagen Hobro 7680.

Valsgaard Kultur- og Forsamlingshus 400.000.

Stavtrup IF-fodbold 100.000.

Rørbæk Idrætsforening 10.000.

Fuglebakken KFUM Aarhus 100.000.

Den Kommunale Pensionistklub i Hobro 11.000.

Tinghøj S/I 15.500.

Minibyggerne i Hobro 59.425.

Hadsund Veteranknallertklub 20.000.

Hobro Borgervæbnings Orkester 20.000.

Hobro Medborgerhus 75.000.

Hjerneskadeforeningen Himmerland 16.000.

Seniorklubben Fristedet, Snæbum/Hannerup 6.789.

Valsgaard Hallen 107.051.

Nr. Onsild Legeplads, Nr. Onsild Forsamlingshus 75.000.

I alt bevilget 1.848.927 kroner.