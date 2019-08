40 år som lærer og stadig kåd som en harekilling

STØVRING: Helt typisk var lærer Martin Sloth Andersen på vej ud af døren, da NORDJYSKE forleden ankom til Karensmindeskolen - han havde nemlig fået øje på nogle harekillinger, der lå og puttede sig i græsset på skolens plæne, og de skulle selvfølgelig fotograferes.

40-årsjubilaren er nemlig ikke mindst stadig en passioneret naturfagsunderviser - også efter de mange år i folkeskolen.

Jubilæet blev fejret, da lærerne mødte ind igen på skolen efter ferien, og oven i købet fik han overrakt dronningens fortjenstmedalje.

Skoleleder Henrik Weinkouff fortalte i sin hyldesttale blandt andet, at børnene ofte hænger ud med Martin Sloth i frikvartererne for at hygge sig eller spørge interesseret til naturen.

Han har altid haft stort fokus på, at elever får viden om natur sammen med oplevelser i naturen - gerne i samlet flok på cykler eller gåben.

Han har også i flere år drevet et frivilligt ”ornitolog-hold”, hvor elever mødes i skolens pauser og drøfter egne iagttagelser af fugle og herigennem opnår viden om fugle fra især lokalområdet. Eleverne får et ”fuglepas”, når de har været med nogle gange og kan orientere sig lidt mellem fugle.

I det hele taget har Martin Sloth Andersen været med til at udvikle naturfagsundervisningen på Karensmindeskolen gennem alle årene - fra faget orientering og frem til i dag med tværfaglig naturfagsprøve.

Han brænder også for at formidle viden om vores måde at agere med forstand i naturen, så vi passer på den.

Desuden er han medforfatter til lærebogsmaterialer med titlen ”Xplore Natur/teknologi”, og han har været dommer ved konkurrencen ”Unge Forskere”.

Men ikke nok med, at han er børnenes og naturens ven: Ifølge skolelederen er han også en god kollega, der aktivt bakker andre kolleger op, og han skaber god stemning i personalerummet med anekdoter og godt humør.