40 år med saks og egen salon

Onsdag 16. december kan Jette Sondrup Andersen fejre 40-års jubilæum som selvstændig frisør med Jette Salonen i Suldrup.

Jette startede i frisørlære i 1972, blev udlært i 1975 og arbejdede derefter i en salon i Løgstør – med en kort afstikker til en salon i Hvide Sande.

I 1980 byggede hun og manden John hus i Suldrup. Kort forinden havde de fået datteren Malene.

Efter endt barsel kastede Jette sig ud i livet som selvstændig frisør, hvor hun åbnede en salon i det nybyggede hus på Søsvinget 4 i Suldrup. Her har Jette haft salon lige siden.

- Det handlede om at få en hverdag til at fungere, og her ville det være rigtigt godt at have egen salon hjemme i privaten. Det har fungeret perfekt med familielivet, også da vi senere fik vores søn, Thomas, fortæller Jette Sondrup Andersen, der igennem årene har opbygget en stor og trofast kundeskare.

- Jeg har kunder, der har været med, siden jeg åbnede salonen for 40 år siden, og andre kunder kommer her som tredje generation. Jeg har alle typer af kunder – fra små børn til de ældre.

- Jeg har altid nydt mit arbejde - og ikke mindst at snakke med de mange forskellige kunder. Og som frisør får jeg ofte også en masse at vide, om hvad der rører i byen, men jeg har altid lagt stor vægt på, ikke at fortælle noget videre til andre kunder. Hvis der løber et rygte i byen, skal folk i hvert fald ikke have hørt det fra mig, fortæller Jette Sondrup Andersen, hvis dåbsattest vidner om, at hun er i gang med sit 65. år.

Hun har dog slet ingen planer om at stoppe som frisør.

- Så længe jeg nyder mit arbejde, så fortsætter jeg. Og helbredet kan jeg heller ikke klage over. Sammenlagt har jeg vel haft fem-seks sygedage på de fyrre år, og selvom det selvfølgelig kan være hårdt fysisk at stå op hele dagen og ofte arbejde i uvante stillinger, så har det endnu ikke kastet nogle skavanker af sig.

- Det kan dog godt være, at jeg på et tidspunkt begynder at holde en ekstra fridag indimellem, fortæller Jette Sondrup Andersen med et smil.

Fridagene bruges typisk som campist, på en tur sydpå med manden John, eller som aktiv i den lokale idrætsforening IK Frem Sønderup-Suldrup, hvor Jette spiller badminton.

Derudover er hun også ivrig svømmer.

De 40 år med Jette Salonen markeres med en reception onsdag 16. december fra klokken 14 til 17 i salonen på Søsvinget 4 i Suldrup, hvor alle corona-restriktioner naturligvis overholdes.