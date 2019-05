33 bands spiller på Aftryk-festival

BÆLUM: Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum er ved at være klar til dette års Aftryk-festival, som efterskolen i år holder for 15. gang. Det foregår tirsdag 21. maj fra kl. 14 ved Bælum Mølle.

I år bliver det bandet Velvet Volume, der skal afslutte festivalen for de over 1000 unge deltagere, når de 33 bands fra forskellige efterskoler har været på scenen.

Hovedformålet med festivalen er at give efterskolebands, der har skrevet deres egen musik, et attraktivt mål at arbejde frem imod.

Aftryk har i år en ny forstander i spidsen, Jesper Brøsted, der har udvidet konceptet. I år besøger kunstnere fra Unges Møde Med Kunsten (UMMK) festivalen og udbyder forskellige workshops for festivaldeltagerne. Desuden er det traditionen, at gøgleren Jørgen Mortensen kommer med en kreativ workshop hvert år.

Målet er at være en festival for første led i den musikalske fødekæde, og fra idé til virkelighed har Aftryk-festivalen gennem årene skabt sig en række stærke samarbejdspartnere lige fra Rebild Kommune til Nibe Festival, der flere år har givet talentfulde bands mulighed for efterfølgende at spille på deres festival.

Også Danmarks store talent-festival, Spot, og ROSA (Dansk Rock Samråd) er behjælpelige med hele konceptet, ligesom de også hvert år udtager et band til at spille på Spot det efterfølgende år.

Derudover samarbejder Østhimmerlands Ungdomsskole med ”Danmark Dejligst”-koncerterne, og i processen op til Aftryk med Skråen i Aalborg og deres Band Battle, idet Skråen afvikler en af sine kvalifikationsrunder netop på Østhimmerlands Ungdomsskole.