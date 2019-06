31-årige Kasper er kommet godt fra start

BLENSTRUP: Blenstrup Tømrer- og Snedkerforretning har eksisteret siden 1952. For godt et år siden overtog 31-årige Kasper Kjær Jensen virksomheden, og han har fået en rigtig god start i spidsen for den stolte virksomhed.

- Ja, det er gået over al forventning. Lige nu har vi rigtigt godt gang i alverdens opgaver for både privat og erhverv, og efteråret tegner allerede nu ekstremt travlt. Det gælder alt fra store og små renoveringer, nye tage og tilbygninger til helt nyt byggeri. Det er en bred pallette af mange forskellige opgaver.

- Jeg overtog Blenstrup Tømrer- og Snedkerforretning fra Karl Erik Nielsen i april måned sidste år. Jeg har kendt Karl Erik i mange år. Jeg har arbejdet for ham, både som ansat og som samarbejdspartner i min egen virksomhed, så jeg vidste, at det var en solid virksomhed med et rigtigt godt fundament og ikke mindst et godt omdømme, som jeg overtog. Det har selvfølgelig gjort nogle ting nemmere.

- Og Karl Erik hjælper mig fortsat med mange forskellige opgaver, og her er hans erfaring guld værd. Jeg sparrer eksempelvis også med ham, når jeg laver et tilbud på en opgave, fortæller Kasper, der inden han overtog Blenstrup Tømrer- og Snedkerforretning har haft egen virksomhed med fokus på bygge- og ejendomsservice. Tidligere har han også har været fastansat tømrer på Lindenborg Gods.

- Vi er i dag 11 ansatte i virksomheden, ligesom vi indimellem også lejer folk ind på freelancebasis. Så vi er vokset, siden jeg overtog, men nu har vi også en passende størrelse, fortæller Kasper, der privat bor på et nedlagt landbrug i Bælum med kæresten Michelle, og børnene Alberte og Viktor.

- Jeg arbejder meget, men synes faktisk, at jeg er god til at holde fri, og bruge aftener og weekender sammen med min familie.

- Når jeg ser tilbage på det første år i spidsen for Blenstrup Tømrer- og Snedkerforretning, kan jeg konstatere, at jeg har rasende travlt, men jeg er ikke stresset, så det er helt, som det skal være, lyder den afsluttende kommentar fra Kasper.