30 nye byggegrunde i miljøvenlig udstykning

Efter at arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har afsluttet deres supplerende undersøgelser af et nyt boligområde på Gammel Skørpingvej 118 i den nordlige udkant af Skørping, har arkitektfirmaet Krogh Arkitektur A/S i Aalborg nu lavet en udstykningsplan for det knap fem hektar store areal.

Det er sket på vegne af det i foråret nystiftede selskab Skørping City 2 ApS, som de to lokale fætre, Niels Amstrup Rask og Bent Amstrup, samt købmand Svend Pape fra Hals står bag, efter at de i foråret købte arealet af Rebild Kommune.

Som talsmand for ejerkredsen fortæller Bent Amstrup, at der i øjeblikket er dialog med Rebild Kommune om selve udformningen af udstykningen.

- Vi har blandt andet ledningsmøder, og jeg forventer, at vi i begyndelsen af det nye år kan påbegynde selve byggemodningen af de 30 grunde, som boligområdet efter planen kommer til at rumme, forklarer han.

Miljøvenlig udstykning

Lige siden ejertrioens overtagelse af arealet 1. april i år har det været planen, at der skulle udføres en miljøvenlig udstykning.

- I forslaget fra Krogh Arkitektur A/S indgår blandt andet, at de tre sideveje til stamvejen som alternativ til en traditionel asfaltbelægning bliver udført med en armeret græsbelægning suppleret med drænanlæg. Det giver sammen med anlæg af et regnvandsbassin mod nord mulighed for at lave nedsivningsanlæg for hver enkelt grund. Det betyder alt sammen, at der ikke bliver behov for et tostrenget kloaksystem, men vi i stedet kan nøjes med en spildevandsledning, pointerer Bent Amstrup.

De 30 grunde er alle over 1000 kvadratmeter og varierer i størrelse op til 1622 kvadratmeter. Priserne varierer fra 1,045 til 1,295 mio. for den største grund på de 1622 kvadratmeter.

- I købsprisen for de enkelte grunde er inkluderet vand-, varme- og el-tilslutning, forklarer Bent Amstrup.