30-årig får bøder og mistede bil

STØVRING: En 30-årig mand fra Støvring kan forvente en forholdsvis stor bøde, efter at en politipatrulje standsede ham i bil på Hjordalsvej i Støvring kl. 02.11 natten til tirsdag.

For det første forsøgte han at flygte til fods, men betjentene fik ham løbet op.

For det andet gav narkometeret udslag på cannabis - altså havde han kørt bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer.

For det tredje har han ikke noget kørekort - og det var tredje gang, han var blevet grebet i netop det: at have kørt bil uden at have førerret.

Derfor beslaglagde politiet også hans bil.