3.g’ere fik lov at gallafeste inden stor opgave

STØVRING: Hallen på Støvring Gymnasium var forleden aften fyldt med hele 3.g-årgangen og deres familier, venner og eventuelle kærester. Her blev alle vidner til et stilfuldt arrangement med flotte kjoler og dansetrin under årets gallafest.

Traditionen tro blev der danset les lanciers, og det var tydeligt, at der var øvet mange timer forinden - og stolt så skolens idrætslærere på fra sidelinjen.

Som et ekstra tvist var der også to dommere til at vurdere 3.g’ernes dansefærdigheder, nemlig to tidligere elever på Støvring Gymnasium, Maria og Christian Wormslev, som selv har danset semiprofessionelt.

Årets kvadrille blev kåret fra 3.x for ”perfekte dansefærdigheder og flot udstråling”. Den bestod af de fire par: Rolf B. Poulsen og Anna-Kathrine K. Holm, Søren Lindstrøm og Julie K. Haslev, Jakob Rossander og Anna Kathrine Knarreborg samt Christoffer Aalestrup og Trine Westh.

Årets par blev kåret fra selvsamme kvadrille for ”stilfuldt udtryk, perfekte dansefærdigheder og ikke mindst for, at de komplementerede hinanden så godt”: Søren Lindstrøm og Julie K. Haslev

Gallafesten blev igen i år en glad og festlig aften som et velfortjent pusterum, inden alle 3.g’erne tager hul på den store skriftlige opgave, studieretningsprojektet, i de sidste uger op til jul.