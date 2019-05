25 spejdere sov i det fri

STØVRING: Spejderne i Det Danske Spejderkorps i Støvring elsker at sove ude i det fri - i telt, i hængekøje eller i shelter.

På den baggrund var der også fin tilslutning, da der igen i år blev inviteret til officiel Sov Ude Dag på Spejdergården i Støvring.

Cirka 25 spejdere, ledere og forældre mødtes allerede om eftermiddagen, for at man sammen kunne handle ind og forberede aftensmaden, der selvfølgelig skulle tilberedes over bål.

De fleste spejdere sov i øvrigt tungt hele natten, da de i forvejen havde fået masser af frisk luft og bevægelse, og efter en god spejder-morgenmad var alle igen klar til at drage hver til sit.