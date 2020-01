240 tog del i nytårskuren på DS Arena

HOBRO: Godt 240 erhvervsfolk var på plads i loungen på DS Arena., da Mariagerfjord Kommune tirsdag for tredje gang inviterede til nytårskur for at give det lokale erhvervsliv et velfortjent klap på skulderen.

En af de fremmødte var økonomidirektør Palle L. Kristiansen fra Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager, og han var godt tilfreds med udbyttet.

- Det er brugbart at få en orientering om aktiviteter og planlagte initiativer vedrørende erhvervsområdet i vores kommune.

- For mig og vores virksomhed er det ligeledes interessant at høre om fremtidens forbrugere og de krav, som de stiller til os i forhold til at bidrage med en samfundsmæssig forskel.

- Denne viden er vigtig for os, såfremt vi ønsker at forblive en attraktiv samarbejdspartner - både som i relation til kunder og leverandører.

- Men også som arbejdsplads, der kan tiltrække den ønskede arbejdskraft fremover, siger han.

Flot opbakning

Borgmester Mogens Jespersen glæder sig for sin del over den flotte opbakning bag arrangementet:

- Vi lægger vægt på at vide, hvad der optager vores virksomheder, og hvad vi kan gøre for at hjælpe dem med at skabe vækst og arbejdspladser i vores kommune.

- Med vores nytårskur styrker vi dialogen og samarbejdet, og det er godt for vores lokalsamfund, vurderer borgmesteren.

I år satte Mogens Jespersen i særlig grad fokus på den grønne dagsorden og de nye ambitiøse klimamål, som både rummer udfordringer og muligheder for de lokale virksomheder.

Og ifølge erhvervschef Michael Christiansen var stemningen generelt optimistisk blandt de fremmødte erhvervsfolk:

- Vi vil gerne være en af Danmarks bedste erhvervskommuner.

Derfor gør vi en særlig indsats, så det bliver nemmere at drive virksomhed og skabe vækst her hos os i Mariagerfjord Kommune, siger Michael Christensen.

Konstruktiv feedback

- Vi oplever til vores nytårskur, at erhvervslivet kvitterer for indsatsen og giver os konstruktiv feedback. Det har stor værdi, uddyber erhvervschefen.

Ved nytårskuren gav den kendte livstilsekspert og reklamemand Flemming Møldrup i øvrigt de fremmødte et grundigt indblik i de forventninger og krav, som fremtidens forbrugere og medarbejdere stiller til virksomhederne.

Ifølge Flemming Møldrup giver det helt unikke forretningsmuligheder for de virksomheder, der forstår at omstille sig til de nye tider.