STØVRING: Marianne Uttrup og hunden Keeper, fra DcH Støvring, snuppede en flot 2. plads ved de Nordjyske Mesterskaber, som blev afholdt i Frederikshavn. Det skete i lydighed klasse B. Kredsmester blev Jan Kleis de Rosche fra DcH Nibe.

DcH Støvring har her i 2019 haft et frugtbart samarbejde med netop Nibe DcH’s konkurrencehold. Hver tirsdag aften mødes de to klubber og træner spor med hundene. Støvring har sporarealerne og Nibe har ekspertisen i form af elitehundeførere og sporlæggere. Så det var to træningskammerater, der kæmpede om titlen som Nordjysk Mester, og de endte begge med at stå stolte på podiet.