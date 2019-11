170 gik sammen til bords i Arden

ARDEN: Arden-Hallerne var fyldt med godt humør, da der i den forgangne uge var dømt stor fællesspisning.

Røde Kors Arden og Arden-Hallerne havde sammen taget bolden op og inviteret til fællesspisning - og ikke mindst fællessang - i forbindelse med det landsdækkende ”Danmark spiser sammen”-initiativ.

- Det var en kæmpe succes. Vi var fuldstændigt overvældede over den store tilslutning, og med knap 170 deltagere blev det en fantastisk aften, konstaterer Kurt Randers fra Røde Kors i Arden, der koordinerede arrangementet.

Aftenen igennem blev der hygget på kryds og tværs, inden det hele blev rundet af med fællessang og underholdning af Grit Lægaard Møller.

- Arrangementet ligger fint i tråd med den rolle, som moderne idrætsanlæg er ved at genfinde i disse år, supplerer centerleder i Arden Hallerne, Claus Jacobsen.

- Vi vil gerne være et moderne forsamlingshus, der åbner dørene op for hele det omkringliggende samfund. Ikke kun for de idræts- og bevægelsesaktive, men for alle. Vi har nogen fantastiske rammer, som vi er stolte af, og vores største opgave som idrætsanlæg er, at vores faciliteter bruges så meget som muligt.

Både Arden-Hallerne og Røde Kors Arden er i øvrigt helt enige om, at successen fortjener en gentagelse.

- Men om det lige skal være i uge 17, der også er ’Spis Sammen’-uge, eller om vi skal finde på et oftere tilbagevendende arrangement, er vi foreløbig gået i tænkeboks med.

- Dét, der ligger helt fast, er, at der helt sikkert kommer en gentagelse, garanterer Kurt Randers fra Røde Kors i Arden.