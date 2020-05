16 nye biogasbusser gør bustrafikken endnu grønnere ARRIVA-BUS: De indsættes på ruterne 55, 56, 118, 200, 208 og 209

NORDJYLLAND: For ganske nylig rullede Danmarks tre første brintbusser ud som led Nordjyllands kollektive trafik i en treårig forsøgsordning.

Nu blive den kollektive trafik i Nordjylland endnu grønnere, idet Nordjyllands Trafikselskab (NT) forleden indsatte hele 16 nye biogasbusser.

De er CO2-neutrale og fordeles på seks ruter i fem nordjyske kommuner nord og syd for fjorden.

Nemlig Aalborg, Rebild, Jammerbugt, Hjørring og Brønderslev - og på ruterne 55, 56, 118, 200, 208 og 209

I forretningsplanen for NT indtager den grønne dagsorden en helt central rolle.

Over de kommende år arbejder NT på at omstille busser, tog og flexbiler til mere miljøvenlige drivmidler.

Helt fossilfrie

Ambitionen i den grønne strategi lyder derfor på, at alle større buslinjer vil være omstillet til mere miljøvenlige drivmidler inden udgangen af 2025.

I forbindelse med det seneste større udbud af buskørsel blev ruterne 55, 56, 118, 200, 208 og 209 altså udbudt som biogasbusser.

Busserne kommer derfor til at køre på certificeret biogas og vil derfor være helt fossilfrie.

Ruterne finansieres af henholdsvis Region Nordjylland og kommunerne Aalborg, Rebild, Jammerbugt, Hjørring og Brønderslev.

Overlades til Arriva at køre

Hos Arriva i Aalborg, der skal køre de seks ruter, glæder man sig over at tage de nye busser i brug.

- Biogasbusserne er fabriksnye, og det i sig selv er altid en fornøjelse for chaufføren, bemærker Claus Børsting, driftschef for Arriva i Aalborg.

Busserne udstyres med den allernyeste teknologi, og så har de aircondition, hvilket helt sikkert vil glæde vores kunder.

- Busserne opleves noget mere lydsvage end den traditionelle dieselbus.

-Så alt i alt vokser køreglæden sig stor i de nye busser, forventer Claus Børsting.

Design og indretning af busserne er i øvrigt udviklet med kundernes hjælp.

I foråret 2019 påbegyndte NT ligeledes et større arbejde omkring indretning og bemaling af fremtidens nordjyske busser.

Og i begge tilfælde spillede input og forslag fra kunderne en afgørende rolle.

Farvevalg inspireret af naturen

I forhold til bemalingen af NT’s by- og regionalbusser blev der gennemført en større analyse af, hvordan kunderne i Nordjylland orienterer sig i den kollektive trafik.

Konklusionen på analysen lød helt klart, at ifald det skal være lettere og mere enkelt for kunderne at benytte den kollektive trafik, hvor der er der behov for en langt mere ensartet bemaling af de nordjyske busser.

Den ensartede farve er inspireret af den nordjyske natur, kysten og det særlige lys, der findes i Nordjylland.

Farvevalget vil præge samtlige nordjyske busser i takt med, at de over de nærmeste fem år sendes i udbud.

Også indretningen af de nye busser betyder noget for kunderne.

Den blev blandt andet skabt i et virtuelt univers, hvor kunderne havde mulighed for at se og kommentere på forskellige indretninger.

Kunderne har ønske og fået nye busser med et større flexareal til cykler og barnevogne end tidligere, niveaufri adgang samt et større antal muligheder for USB-opladning i bussen.

Kundeønsker til indretning

- Med de 16 nye biogasbusser har vi samlet set 145 busser kørende på gaden med vores nye nordjyske bemaling.

- Med udgangen af 2021 har 220 busser i det nye design på gaden.

- Og det er jo positivt i en tid, hvor corona fylder meget også i den kollektive trafik, siger Mette Henriksen, chef for kunder og salg i NT.

Hos NT er kørslen normaliseret igen dog med den begrænsning, at busser og tog så vidt muligt kun må være halvt fyldte.

Den kollektive trafik kan derfor trygt benyttes dog med visse forholdsregler.

Kunderne skal stadig benytte midterdøren, stige ind og ud efter princippet ”først ud, så ind”, undgå kontant betaling og holde en god afstand til hinanden.