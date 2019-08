16-årig fra Støvring blandt flygtninge i Libanon

STØVRING: Emilie Lumbye Damkjær fra Støvring Gymnasium har trods sine kun 16 år set mere af verden end de fleste.

I forrige skoleår var hun som led i et ung til ung-projekt med ungdomsskolen i Marokko, og her sidst i sommerferien har hun sammen med syv andre unge været med Røde Kors på et tre dages besøg i Libanon.

Fælles for de otte unge Libanon-farere er, at de er ambassadører for Røde Kors’ Gymnasieindsamling på deres gymnasium.

I programmet for rejsen indgik bl. a. besøg i en flygtningelejr, som er drevet af Røde Kors, og med sig til Libanon havde Emilie Lumbye Damkjær en kuffert fyldt med legetøj, som hun på forhånd havde samlet ind via Facebook.

- Jeg elsker at rejse, og jeg glæder mig til at se på tæt hånd, hvordan Røde Kors arbejder.

- Det giver en bedre forståelse for arbejdet, siger Emilie, inden hun til oktober går på gaden for at samle ind til Røde Kors.

Emilie er sikker på, at hendes oplevelser i Libanon vil gøre det lettere for hende at motivere klassekammeraterne til at bakke op om Røde Kors-indsamlingen 6. oktober.

- Jeg får nogle helt andre erfaringer, og det hele bliver mere virkeligt.

- Det vil gøre det nemmere for mig at få mine klassekammerater med, forudser Emilie.

Udover at hjælpe mennesker på flugt samler Røde Kors i år ind til familier, der lever under verdens værste humanitære katastrofe i Yemen, familier der har mistet alt til oversvømmelserne i Mozambique, Malawi og Zimbabwe, sygdomsramte hjemløse og voldsudsatte kvinder.

Som ambassadør er det Emilie Lumby Damkjærs opgave at samle sit gymnasium om indsamlingen, som hun synes er rigtig vigtig.

Derfor vil hun også arbejde hårdt for, at det skal lykkes, og hun glæder sig til at dele sine oplevelser fra Libanon med sine venner fra Støvring Gymnasium efter sommerferien.