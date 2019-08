REBILD: 14 årige Niels Knudsen fra Rebild deltog her i august over tre dage i den stærkt besatte golf turnering Venice Junior Open i Italien. I temperaturer over 30 gr. og i selskab med bl.a. det italienske drengelandshold fik Niels Knudsen en flot 7. plads efter runder i hhv. 75/77/75 (par 72) på den udfordrende Frassanelle golf Club.