13 kunstnere åbnede udstilling

REBILD: Hvordan har 13 forskellige kunstnere fra hele Danmark opfattet et ugelangt tæt møde med Rebilds mangeartede natur?

Dette spørgsmål var der lørdag eftermiddag muligt at få et svar på, da udstillingen af de 13 kunstneres mange værker åbnede ved en yderst velbesøgt fernisering på Rebildcentret.

Udstillingen er meget symbolsk navngivet Kilder Skov Bakker, og efter en velkomst udenfor i centrets gårdhave ved mineejer Niels Moes stod borgmester Leon Sebbelin klar til at fortælle om baggrunden for de 13 kunstneres gæstebesøg i maj i fjor.

Ud over den aktuelle udstilling i Rebildcentret frem til 11. august er der også udgivet en bog med et udvalg af de mange værker, og borgmesteren udtrykte glæde over de lokale sponsorer, der havde muliggjort at få bogen trykt i 1500 eksemplarer til videresalg.

Som en af de 13 kunstnere efterfulgte Westy Esbensen borgmesteren og indledte med at få hver af de i dagens anledning fremmødte kunstnere til at præsentere sig selv ganske kort.

Bagefter gav han en kort fortælling om, hvad medlemmerne af Danske kunstnere for natur og miljø egentlig er for en gruppe og hvordan de hvert år som gruppe tager på et ugelangt ophold et eller andet sted for med deres forskellige værker at give et bud på, hvordan de opfatter det enkelte steds natur og dyreliv.

Inden det var tid til at løse det røde bånd ind til udstillingen inde i Rebildcentret gav amatørornitolog Karsten Vestergaard som medredaktør på tekstdelen i bogværket et resume af arbejdsprocessen, der har været i gang siden januar og hvor forfatter og forlægger Henrik Bugge har stået for den overordnede redaktion og bogens tilrettelæggelse.

Han understregede også konsulent Niels Larsens store rolle som den, der som tovholder ledte arbejdsgruppen på rette spor igen, når de indimellem kom for langt ud ad et spor.

Sammen med borgmester Leon Sebbelin og kunstner Westy Esbensen stod han for at løse op for det røde genbrugsbånd til udstillingen.

Her blev de over 100 udstillede kunstværker, både tegninger, malerier, akvareller samt keramikfigurer nøje studeret og beundret af dagens mange deltagere i ferniseringen.

Gæsterne havde også mulighed for at købe mange af de udstillede værker samt bogværket med et stort udvalg af værkerne tilføjet en uddybende mindre tekstdel forfattet af naturvejleder Søren Risborg, biolog Karen Clausager og amatørornitolog Karsten Vestergaard.