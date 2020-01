126 V-folk samlet til en festlig nytårskur

HAVERSLEV: Det traditionelle fælles nytårskur for medlemmer af Venstre i Rebild og Vesthimmerlands Kommune mandag aften havde i år samlet 126 deltagere.

Arrangementet foregik som tidligere år i Haverslev Hallens festlokale og blev indledt med fælles spisning.

Derefter var der opstilling og valg af folketingskandidat, hvor kredsens nuværende repræsentant på Christiansborg Marie Bjerre som forventet uden modkandidater blev genvalg.

Tavs om Kristian Jensen sag

Hun gav bagefter en beretning om det politiske liv på Christiansborg som nyvalgt folketingsmedlem.

- Den aktuelle sag hos Venstre med Kristian Jensen berørte hun slet ikke, og den generelle opfattelse hos de fremmødte til nytårskuren var en træls weekend på Christiansborg, anfører Kaj Møller Kristensen fra Ll. Binderup.

Han repræsenterer Venstre i Rebild i den ni medlemmer store fælles kredsbestyrelse for de to kommuner.

Marie Bjerre blev afløst på talerstolen af tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, der ifølge Kaj Møller Kristensen holdt et rigtig godt og spændende foredrag for de mange fremmødte medlemmer af Venstres to kommuneforeninger i Himmerland.

Det tæller sammenlagt henved 700 medlemmer.