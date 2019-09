12 nye lejligheder i Støvring tager form

STØVRING: Som mange i Støvring sikkert har bemærket, er der lige nu fuld gang i byggeriet på Parallelvej 2 i Støvring midtby. Her opføres 12 lejligheder i to etager, som kommer til at stå færdige den 1. marts 2020. Lejlighederne bliver på 3-5 værelser og størrelser fra 88 m2 - 118 m2.

- Der er allerede nu stor søgning og interesse på de nye boliger, hvor vi allerede har udlejet 4 lejligheder. I løbet af den næste uges tid, vil de nye bygninger være rejst, og andre lokale håndværkere kan gå videre med de næste opgaver, fortæller Tommy Pedersen, der er bygherre på lejlighederne.