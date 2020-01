10 kandidater til erhvervspris i Rebild

REBILD: Rebild Erhvervsudviklingsråd har nu efter fristen for forslag til kandidater er udløbet indstillet 10 kandidater til årets vækst- og udviklingspris.

Prisen uddeles ved rådets årsmøde onsdag 5. februar hos Mekoprint A/S i Støvring, og arrangementet er kun for erhvervsdrivende i Rebild Kommune.

Her vil Mia Wagner, direktør for Freeway-koncernen, komme og deler ud af egne erfaringer med at udvikle og drive en virksomhed, som har flere grene i internet- og mediebranchen.

Mia Wagner er også pt aktuel i DR-programmet ”Løvens Hule”.

Mekoprints digitale rejse

Desuden får deltagerne i årsmødet mulighed for at få indblik i Mekoprints digitale rejse, som blandt andet har været medvirkende til at de vandt EY Entreprenur Of The Year i Region Nordjylland 2019.

Det er femte gang at erhvervsprisen uddeles, og den er stiftet for at anerkende enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, der har gjort en ekstraordinær indsats for erhvervsudviklingen i Rebild Kommune.

Betingelserne for at få prisen er blandt andet, at en indstillet virksomhed, organisation eller enkeltperson som har bidraget med et eller flere af følgende kriterier i det forgangne år:

Seks kriterier

- Har gjort det ekstraordinært godt i 2019.

- Udviser social bevidsthed, socialt ansvar samt engagerer sig i det lokale samfund.

- Er ambassadør og hjælper med at sætte Rebild Kommune på landkortet.

- Bidrager til at skabe aktiv og dynamisk kommune.

- Skaber vækst og grobund for en positiv udvikling af Rebild Kommunes erhvervsliv og arbejdsmarked.

- Har skabt en iværksættervirksomhed, som kan fungerer som inspiration og forbillede for andre virksomheder i kommunen.

Vækst- og Udviklingsprisen er ud over en statuette en check på 10.000 kroner.