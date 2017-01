Virksomheder i charmeoffensiv

Kristian Guldbæk, som er i lære som tømrer ved Brdr. Nielsen A/S i Hobro, er glad for at have valgt uddannelsen som tømrer. Det står han klar til at fortælle nærmere om i forbindelse med ”Åben Virksomhed”-arrangementet 4. februar

Ud af ti unge i Mariagerfjord Kommune er der kun to, der tager en erhvervsfaglig uddannelse.

Helt præcist er det 19,7 procent af en ungdomsårgang, der vælger en erhvervsuddannelse – og det er for få, mener man i Mariagerfjord Erhvervsråd og i det lokale erhvervsliv.

I et forsøg på at vende udviklingen – og tendensen til, at flere og flere unge vælger en gymnasial uddannelse i stedet for en erhvervsfaglig uddannelse – åbner 13 lokale virksomheder 4. februar dørene for egnens unge og deres forældre for at vise virksomhederne frem og fortælle om uddannelse og karrieremuligheder.

Arrangementet afvikles under overskriften “Åben Virksomhed”, og håbet er, at åbent hus-dagen kan være med til at åbne de unges øjne for nogle af de virksomheder, som de ellers kun har passeret i bil.

– I Mariagerfjord Kommune er der mange gode faglige jobs at få, hvis man som ung tager en erhvervsfaglig uddannelse.

– Og i forbindelse med arrangementet er virksomhederne på forhånd blevet opfordret til at stille med nogle af deres unge medarbejdere og lærlinge, som de unge gæster nemmere vil kunne identificere sig med, fortæller erhvervsdirektør Torben Ladefoged, som er én af initiativtagerne til “Åben Virksomheds”-dagen.

Ved hver af de 13 deltagende virksomheder vil man også kunne møde repræsentanter fra enten Tradium, Tech College Mariagerfjord eller Erhvervsskolerne i Aars.

– De kan tilbyde en bred vejledning om de uddannelsesmuligheder og retninger, der er på de enkelte skoler og vil således kunne vejlede om hvilken uddannelsesvej, man skal gå for at blive procesoperatør, tømrer, robottekniker, smed, servicemontør osv., fremhæver Michael Christiansen, chefkonsulent ved Mariagerfjord Kommune.

Tre af de unge, som der vil være mulighed i forbindelse med virksomhedsbesøgene 4. februar er PLC-hotline-tekniker Jan Kristensen, Qubiqa Logistics i Arden, Kristoffer Engberg, som er i lære som klejnsmed ved REO-PACK A/S i Mariager, og Kristian Guldbæk, som er tømrerlærling hos Brdr. Nielsen A/S.

Jan Kristensen er oprindeligt uddannet som elektriker, men efter endt uddannelse og et par år i virksomheden søgte han en stilling i projektafdelingen, hvor han nu arbejder med projekter til virksomheder fra hele Europa på op til 100 mio. kr.

Kristoffer Engberg kan godt lide at bruge sine hænder og arbejde med jern og trives med at møde tidligt, så han er tidligt hjemme igen, mens Kristian Guldbæk ikke mindst sætter stor pris på, at dagene varierer alt efter arbejdsopgaverne.

– Jeg kan godt lide, at man er stolt, når man tager hjem om dagen, fastslår han.