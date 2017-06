Ugens nye film i Kinorevuen

Det er instruktøren Alex Kurtzman, der vækker et af gyserfilmens mest klassiske monstre til live i ”The Mummy”. Foruden Cruise kan man blandt andre opleve Annabelle Wallis og Jake Johnson. ?Foto: Presse

For 5.000 år siden nedkaldtes en forfærdelig forbandelse over en prinsesse, der skulle have arvet troen som farao over Ægypten. Derefter nedkaldtes stilheden – for at alle spor og al erindring om hende skulle forsvinde. Nu farer krigens vinde igen over Mellemøsten, og midt i ørkenen åbner et bombenedslag pludselig indgangen til et gravkammer. Lejesoldaterne Nick Morton og Chris Vail supplerer gerne deres løn med lidt gravrøveri, og dermed vækkes denne gamle ondskab til live.

Tom Cruise står i spidsen for denne generations version af den klassiske gyser “The Mummy”. For første gang udspilles handlingen i vores tid og med en kvindelig Mumie – prinsesse Ahmanet – og med arkæologen Jenny Halsey som Cruises makker. Efter opdagelsen af gravkammeret skal sarkofagen med Ahmanet imidlertid føres til London, hvor den mystiske organisation Prodigium under ledelse af Dr. Henry Jekyll er klar til at bekæmpe ondskaben i alle dens former.