Ugens film i Kinorevuen

Breathe.

I denne uge kan Kinorevuen præsentere følgende film:

Den succesfulde Robin har hele livet foran sig, da han bliver lammet af polio. Eksperter og læger ønsker at påbegynde behandling og holde ham på sygehuset, men hans hustru Diana nægter at lytte til lægernes råd og beslutter at tage ham med hjem. Med hendes grænseløse hengivenhed, nærvær, humor og beslutsomhed formår hun at skabe rammerne om et liv, hvor Robins handicap pludselig blot bliver en naturlig del af deres forhold og dagligdagen. Sammen nægter de at lade sig fængsle af hans lidelser og skaber et liv omgivet af humor, mod og lyst til livet. “Breathe” er en hjertevarm film om, hvad mennesker kan, så længe man har kærlighed, ærlighed og ikke mindst masser af latter i livet. En kærlighedshistorie om, hvordan man skal leve sit liv, som om hvert et åndedræt var det sidste…

Jurassic World 2 – Fallen Kingdom:

Der er gået tre år, siden et mislykket eksperiment med dinosaurernes gener resulterede i at forlystelsesparken Jurassic World på Isla Nublar gik amok, og menneskene måtte flygte fra øen. Dinosaurerne er nu overgivet til de bedst egnedes overlevelse i et miljø, der ikke er skabt til dem og blandt arter, som de i virkeligheden er adskilt fra af millioner af års evolution. Og selvfølgelig kan menneskene heller ikke lade være med at blande sig…