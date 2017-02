Ugens film i Kinorevuen

En formidabel Jesper Christensen spiller Kong Haakon i den norske storfilm ”Kongens valg”. Foto: Presse

I denne uge finder den norske storfilm “Kongens valg” vej til Kinorevuen, og på søndag den 12. februar er der ekstraforestilling fra Det Kongelige Teater med “Højskolesangbogen”.

Kongens valg handler om tre dramatiske dage i april 1940, hvor den norske konge får et ultimatum af den tyske militærmagt: Overgiv dig eller dø. Med tyske fly og soldater i hælene bliver den kongelige familie nødt til at flygte. De beslutter sig for at splitte op uden at vide, om de nogensinde vil se hinanden igen. Prinsesse Martha rejser med børn til Sverige, mens Kong Haakon og Kronprins Olav bliver i Norge for at fortsætte kampen. Efter tre dages desperat flugt tager Kong Haakon sin endelige afgørelse. Han nægter at kapitulere, selvom det kan koste både sig selv, sin familie, og mange uskyldige nordmænd livet.

Jesper Christensen spiller hovedrollen som Kong Haakon. Johan Söderquist har komponeret det enestående soundtrack.

Stor teaterkoncert fra Det Kongelige Teater med de hits du kender, dem du elsker og dem du har glemt

Vi kommer ind i historien, hvor alt er gået galt – helt galt! Danmark er totalt udslettet. Kun ni mennesker har overlevet katastrofen, og nu er det op til denne lille gruppe at genopbygge samfundet. Og så melder spørgsmålene sig. For hvad er det, der binder os sammen som et folk? Hvad holder os i live? Hvad er du og jeg? Til den monumentale opgave har de kun én ledetråd de elskede og værdibærende sange i Højskolesangbogen.