Ugens film i Kinorevuen

Alle for tre er draget til Italien, men det bliver det næppe mindre skørt af... Foto: Presse

Der er flere og meget forskellige filmnyheder i Kinorevuen i denne uge – en dansk komedie og to dokumentarfilm. Her kommer beskrivelser af filmene:

Alle for tre byder velkommen tilbage til Rasmus Bjerg, Mick Øgendahl og Jonatan Spang som de tre småforbrydere Timo, Ralf og Nikolai. Men ikke alt er som det plejer… Da Ralf i sidste øjeblik forpurrer Timos ellers udmærket udførte solarie-og-kobberkogle-kup, og Arno uventet stempler ud, må brødrene ile til Italien for at få fingre i Arnos antikke veteranmotorcykel. Arnos ukendte arving har dog sin egen agenda, så for at holde sammen på familien må Timo og Ralf infiltrere en chinchillafarm, snøre en gal pelsmillionær, sniffe rå oliven, lokke Nikolai tilbage i folden og lære at samarbejde med deres nyfundne søster for at lave deres største, vildeste og vigtigste kup til dato…

De vestlige demokratier vakler. Folket gør oprør mod magteliten og populismen sejrer. Overalt på de politiske arenaer rejser der sig et kor af protester mod magteliten, men ingen kan helt overskue de politiske konsekvenser.

Ny dansk dokumentarfilm inviterer publikum og politikere over hele landet til at diskutere demokrati, populisme og politikerlede i en livetransmitteret debat fra Christiansborg.

Onsdag 1. februar kl. 19.00 bliver filmen “Al magt til folket?” vist i biografer og kulturhuse over hele landet. Efter filmen får publikum mulighed for at deltage i en livetransmitteret debat, hvor kendte politikere og eksperter trækker trådene hjem til Danmark for at forstå konsekvenserne af den nye politiske virkelighed. Grillo i Italien. Trump i USA. Hvad kommer der til at ske i Danmark?

Den norske drengeduo Marcus & Martinus har det seneste år taget Skandinavien med storm. Nu kommer filmen om de to teenagere fra den lille by Trofors og deres vej til at blive superstjerner. Tvillingebrødrene Marcus og Martinus er 14 år og begyndte allerede som 4-årige at synge i kor. Karrieren tog fart efter en optræden i et familieshow under en ferie i Thailand, og i 2012 vandt de alles hjerter, da de sejrede med sangen ” To dråber vann” ved MGP junior i Norge. Deres største hit “Elektrisk” er set over 30 millioner gange på YouTube og drengene har over 590.000 følgere på Instagram Dokumentarfilmen følger drengene fra deres karriere for alvor tog fart i starten af 2015 og frem til efteråret 2016, hvor de udgiver deres første album på engelsk, som er dedikeret til deres fans, og spiller to udsolgte koncerter i Oslos største koncerthal, Spektrum.