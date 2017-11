Tyveri af koi karper og guldfisk for 35.000

Bente Gammelby ved havedammen i Rørbæk, der nu er tom for både kæmpestore koi karper og guldfisk.

Ejer af fiskebestand i havedam i Rørbæk sikker på at personer står bag

RØRBÆK: Bente Gammelby på Engblommevej i Rørbæk fik sig forleden en stor forskrækkelse, da hun om morgenen ville fodre sine koi karper og guldfisk i parrets havedam.

For hele bestanden af 14 koi karper og fire guldfisk var forsvundet på mystisk vis.

– De var alle sammen væk, og jeg er overbevist om at de er stjålet af en eller flere personer. Godt nok har jeg fået fortalt at der for nogle år siden var en odder på spil i et par havedamme også med koi karper her i Rørbæk. Men selv om vores havedam ligger blot godt en meter fra Rørbæk Bæk, så tror jeg ikke at det hverken har været en odder eller en mårhund, der har været på spil og taget fiskene, påpeger hun og tilføjer:

– For var karperne og guldfiskene blevet jaget af et rovdyr i dammen, så ville vandet være grumset til fordi bunden består af et lerlag.

Hun styrker sin teori ved at påpege, at samtlige koi karper og guldfisk er væk og at der slet ikke er spor efter dem i haven eller i dammen.

– I stedet tror jeg tyven eller tyvene har benyttet elfiskning til at indfange dem. Der er tale om ret store fisk, hvor de største koi karper er helt op til en halv meter lange, og guldfiskene omkring 30 centimeter lange. Jeg har efter tyveriet været på nettet for at se hvilken værdi de har, og det viste sig at der sammenlagt er stjålet fisk til en samlet værdi af cirka 35.000 kr., forklarer Bente Gammelby.

Hun har haft fiskene de sidste fire fem år, men er først her i sommer flyttet til Rørbæk med dem.