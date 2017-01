Travlhed hos Benefit i Skørping

Jørn Løvbo, fysioterapeut og indehaver af Benefit i Skørping. Foto: Jesper Bøss

Der er altid travlt hos Benefit i Skørping. Men med januar måneds mange nytårsfortsættere er der lige nu ekstra travlhed.

De fleste har prøvet det. At have et nytårsforsæt, der handler om at være lidt bedre ved sig selv. Måske smide et par overflødige kilo, generelt spise lidt sundere, få lidt mere motion eller omsider få gjort noget ved den ømme ryg. Januars nytårsfortsættere kan de også mærke hos Benefit i Skørping.

– Efter julens mange lækkerier og måske manglende motion er motivationen i top hos mange. Det kan vi godt mærke. Der kommer en del nye kunder i januar. De fleste kommer for at tabe sig, og her har vi en række målrettede tilbud, blandt andet forskellige træningsmuligheder, kostvejledning og et egentlig livsstilsforløb i tre måneder, fortæller Jørn Løvbo, fysioterapeut og indehaver af Benefit i Skørping.

– Men derudover har vi en masse andre spændende tilbud, som der er run på. Både nu og resten af året. Her udgør fysioterapi, behandlinger og genoptræninger efter skader nok den største del.

– Her kommer en del med henvisninger fra læger i Rebild Kommune, hvor der er frit valg af fysioterapeut og genoptræningssted. Her vælger rigtig mange os, og det er vi selvfølgelig glade for. Vi har mange individuelle behandlinger, men også forskellige hold, eksempelvis til rygtræning.

– Et andet væsentlig fokusområde hos Benefit er ergonomisk vejledning til virksomheder. Her tager vi gerne ud og hjælper virksomhederne med at lave arbejdspladsvurderinger, også kaldet APV, samt generelt rådgiver om indretning af arbejdspladser. For det er fakta, at jo mere ergonomisk korrekt en arbejdsplads er indrettet, jo færre sygedage. Så det er noget, som flere og flere virksomheder prioriterer, fordi det kan ses på bundlinjen, fortæller Jørn Løvbo.

– Et andet og forholdsvis nyt tilbud er fysisk screening og træning til golfspillere på alle niveauer og aldre.

– Her har det blandt andet vist sig, at supplerende målrettet fysisk træning får golfspillerne til at slå længere, ligesom en golfspiller, der laver fysisk træning, har langt bedre chance for at holde sig skadefri og undgå at blive træt i slutningen af en golfrunde.

– Denne træningsform er blevet en succes, og udføres selvfølgelig af vores certificerede golffysioterapeuter, som har gennemgået et omfattende uddannelsesforløb. Og jeg vil gentage, at det for golfspillere på alle niveauer, og i alle aldre, fastslår Jørn, der til april har stået i spidsen for Benefit i Skørping i seks år.

– Jeg var ansat på en klinik i Sæby, da jeg hørte at Denis, der havde klinikken i Skørping, gerne ville sælge. Vi havde et par gode snakke, fik betingelser og detaljer på plads, og det har jeg bestemt ikke fortrudt.

– Det har været spændende, men også rigtigt hårdt. Der er en kæmpe forskel på at være ansat og selv stå i spidsen for en klinik. For godt et halvt år siden åbnede jeg, sammen med Mette Langley, også en Benefit-klinik i Støvring, og det har naturligvis ikke gjort arbejdspresset mindre.

– Men det er rigtigt godt at være en del af Benefit-kæden. Her kan jeg hente massevis af sparring, råd og vejledning. Både hos hovedkontoret og hos mine kollegaer på de andre klinikker, fortæller Jørn, der sammen med sin hustru bor i Aalborg, men har snakket om at flytte til Skørping.

– Foreløbig har det fungeret fint at bo i Aalborg. Det gjorde vi også, da jeg arbejdede i Sæby. Men de seneste måneder har min hustru og jeg da drøftet muligheden for at flytte til Skørping.

– Skørping er en fantastisk dejlig by, hvor jeg er meget imponeret over kulturlivet. Som virksomhed synes jeg også, at vi har et godt sammenhold. Vi hjælper og bakker hinanden op, lyder det afslutningsvis fra Jørn Løvbo.