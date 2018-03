Tilmeldingen nu indledt til årets store triatlandløb

Start- og målområdet er parkanlægget foran Skørping Privathospital. Arkivfoto: Rebild Kommune

REBILD: For andet år i træk arrangerer IF Frem Skørping firmaløbet, Triatlandløbet, i Rold Skov. Her kan kolleger løbe eller gå sammen og efterfølgende nyde et fælles måltid.

Triatlandløbet løb af stablen for første gang i 2017, og det var en stor succes med ca. 800 deltagere.

– Deltagerne i det første triatlandløb var rigtig glade for de naturskønne, lettere kuperede ruter i skoven. Det var også et hit, at et helt hold løber af sted samtidig og får en samlet tid. Vi regner med, at de gode tilbagemeldinger betyder, at både flere firmaer, foreninger eller venner, familie, naboer melder sig til i år. Vi satser på, at det samlede deltagertal kommer op omkring de 1.200, som vi har sat som maksimum. Med en holdstørrelse på fire svarer det til 300 hold, oplyser løbsarrangør Anne Voss.

Årets triatlandløb foregår onsdag den 22. august klokken 18 til 21, og allerede nu og frem til 10. august kan interesserede melde sig til på hjemmesiden triatlandloebet.dk.

Hvad enten man løber fem kilometer eller går fire, sendes deltagerne af sted samtidig. Det er derfor muligt at løbe med eller mod hinanden som et hold eller at tage sig tid til at få en god snak under en gåtur i skoven.

For de tre gå- og løbehold hold med de mest veludviklede konkurrencegener og den bedste samlede tid er der præmier.

Løbet sættes i gang i parken foran Skørping Privathospital, hvor der også er målområde. I den smukke park får deltagerne efter løbet serveret en buffet af gode, lokale råvarer.

Er der mange fra samme firma, der deltager i løbet, kan firmaet stille et telt op for dermed at få deres eget sted før og efter løbet.

Triatlandløbet har fået navn efter Triatland Rebild, der geografisk udgøres af Rebild Kommunes centrum i Rebild Bakker og Rold Skov.

I området afholdes årligt mere end 30 udendørs sportsbegivenheder.