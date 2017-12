Sundhedscenter klar med nyt hold

Sundhedscenter i Rebild søger nye kvinder.Privatfoto

Sundhedscentret i Rebild Kommune opstarter lige efter nytår et nyt hold “Rebilds Rigtige Kvinder”.

Holdet mødes 11 mandage i dagtimerne med start 8. januar og henvender sig til kvinder mellem 30 og 60 år, som har et BMI over 30 og ønsker støtte til at omlægge deres livsstil.

Der vil være undervisning i sunde madvarer og fysisk aktivitet udendørs hver gang, og det er en forudsætning, at man kan klare en rask gåtur.

– Vi er klar over, at nogle af de kvinder, der går hjemme i dagtimerne, har nogle fysiske udfordringer. Det tager vi hensyn til, og deltagerne får mulighed for at deltage i den fysiske del på to forskellige niveauer. Enten springer man på dagens udfordring, eller også deltager man i en rask gåtur hver gang, fortæller en af holdets to undervisere, forebyggelsesmedarbejder Kristina Leth Kristensen.

Der er ikke er tale om en skrap slankekur, understeger holdets anden underviser, kostvejleder Margit Strauss Hansen:

– Fokus er grundlæggende på at få ændret uhensigtsmæssige vaner, så der er større chance for at man kan holde den slanke linje fremover.

De tidligere hold af både “Rigtige Kvinder” og “Rigtige Mænd” har haft stor succes med deres nye livsstil. Resultaterne viser, at langt de fleste deltagere taber mellem et halvt og et helt kilo hver uge under forløbet.

– En stor del af de tidligere deltagere formår at fastholde den sunde livsstil efterfølgende. Mange fortsætter med at tabe sig efterfølgende, og et par stykker har tabt sig helt op til 40 kilo. En anden sidegevinst er typisk mere energi, fortæller Kristina Leth Kristensen, der kan kontaktes for mere information på telefon 99 88 84 14 eller 25 35 71 58