Sund mad er altid på skoleskemaet i Ravnkilde

Ulla Wulff laver mad til skolerne i Ravnkilde, Haverslev, Nørager og Suldrup. Al maden laves i køkkenet i på Ravnkilde Skole. Foto: KOMMA’riet

Der er travlt i skolekøkkenet på Ravnkilde Skole, hvor Ulla Wulff og hendes kollegaer hver dag producerer sund frokost til børn på hele fire skoler i området. Nøglehulsmærket og sparring med kommunens kostvejleder er med til at sikre børnene et sundt alternativ til madpakken.

Vi besøger Ulla i køkkenet på Ravnkilde skole en fredag, lige før frokosten skal serveres for skolens børn. Dagens ret er lækre hjemmelavede burgere, naturligvis i groft brød, så det er nogle forventningsfulde børn, der venter på, at spisepausen begynder.

Skolens madordning startede helt tilfældigt, og siden har den udviklet sig til en stor succes.

– I 2011 stoppede den daværende madordning på skolen nærmest fra dag til dag, så skolen skulle hurtigt finde en anden løsning. Jeg arbejdede dengang som medhjælper i skolens fritidsklub, men sagde kækt til skolelederen, at jeg jo faktisk er uddannet køkkenassistent, så den mad kunne vi da selv lave, fortæller Ulla Wulff.

– Jeg blev taget på ordet. Siden har det bare stille og roligt udviklet sig til at omfatte mere og mere. Først blev skolerne i Ravnkilde og Haverslev slået ledelsesmæssigt sammen, så der begyndte vi også at lave mad til Haverslev. Siden er både Sortebakkeskolen i Nørager samt Suldrup skole også kommet med i ordningen, beretter Ulla, der efter den rolige start, nu bruger alt sin arbejdstid i køkkenet på skolen.

Alt maden til skolernes frokostordning bliver lavet på Ravnkilde Skole, og herefter transporteret videre til de tre øvrige skoler. Der laves hver dag mellem 200- 400 portioner mad, så der er travlhed hele formiddagen i køkkenet.

– Vi har naturligvis stor fokus på, at vi skal servere afvekslende og sund mad. Vi bruger varer som er nøglehulsmærket, og samtidig har vi et rigtig godt samarbejde med Rebild Kommunes kostvejleder, som er med til at rådgive om de forskellige retter, vi serverer, fortæller Ulla

Retterne som børn og personale på skolerne kan få glæde af, varierer meget fra dag til dag. Der serveres både torskenuggets, pandekager med oksekød, karbonader, kyllingespyd og meget andet, og så serveres der altid salatbar som tilbehør. Det grønne tilbehør er i øvrigt noget børnene sætter stor pris på.

– Vi kan høre fra forældrene, at børnene bliver mere vant til at spise grønt, og dermed også gerne vil have det derhjemme. Faktisk vil de efterhånden slet ikke undvære salatbaren. Vi havde eksempelvis en dag med hotdogs på menuen. Her syntes jeg, at nogle stave med gulerødder, agurker o.s.v. passede bedre som tilbehør end salatbaren. Der fik jeg altså klager fra børnene, for de ville have salatbar, også selvom det var til hotdogs, griner Ulla.

Madordningen på de fire skoler er tilmeldt en bestillingsside over internettet, og her kan forældrene helt frem til klokken otte om morgenen gå ind og bestille mad til børnene til dagens frokost. Men Ulla understreger, at de bestemt ikke har et mål om at udkonkurrere madpakken.

– En god madpakke er stadig vigtig, men vi vil gerne give mulighed for at ordentligt alternativ til de dage, hvor det skal være lidt nemmere, eller som vi alle har prøvet, når vi opdager om morgenen, at rugbrødet i skuffen er blevet for gammel. I de tilfælde kan forældrene stadig sikre, at deres børn får et godt måltid.

Det er nu blevet tid til at de første børn kommer ned til køkkenet for at hente dagens frokost. Alle står de tålmodigt i kø og venter på, at det bliver deres tur, og alle går de helt naturligt hen til flasken med håndsprit og sørger for hænderne er sprittet af, inden de går ombord i maden.

Mens der serveres på livet løs går snakken lystigt. Det fornægter sig ikke, at Ravnkilde Skole er en mindre skole, hvor Ulla kender alle eleverne. Så ventetiden i køen bliver også brugt til en snak om, hvordan dagen har været, hvordan familien har det og alt muligt andet.

Vi spørger naturligvis børnene, om de synes godt om den mad, der bliver serveret på skolen.

– Det er bare den bedste mad, vi kan forestille os, men det er jo også Ulla der har lavet den, lyder det begejstret fra børnene, mens der lystigt puttes salat og andet tilbehør i de hjemmelavede burgere.