Succesfuld amerikanerdag

Der har nok aldrig været så mange mennesker i Rold som i lørdags, hvor The Old Service Station for første gang arrangerede Rock’N’Rold. Anslået 1.200 mennesker kiggede forbi til en stemningsfuld dag med amerikanerbiler, motorcykler, rockabilly-musik, tatovører, barbershop, dans, kolde fadøl og meget andet med inspiration fra USA og tiden i 1950’erne.

Det er Brian Grønhøj og Per Karmark, der havde taget initiativ til Rock’N’Rold i Rolds tidligere tankstation og Mercedes-værksted, som de for omtrent et år forvandlede til et lille stykke autentisk amerikansk kulturhistorie i The Old Service Station. Stemningen i lørdags var fantastisk, og arrangørerne var meget tilfredse.

– Jeg vil tro, at vi ender på omkring 1200 besøgende og omkring et par hundrede gamle biler og motorcykler i løbet af dagen, men det er kun anslået, da der jo er gratis adgang til arrangementet, fortalte en tydeligt tilfreds Brian Grønhøj midt på eftermiddagen.

– Det har selvfølgelig været meget hektisk de sidste par uger, da det jo er helt nyt for os, at stable sådan et arrangement på benene. Men her har vi fået utrolig meget hjælp fra mange forskellige mennesker, og vi har vel omkring 50 frivillige i gang i løbet af dagen. Samtidig har Rold by været helt fantastisk til at bakke op.

– Vi har også haft et rigtigt godt samarbejde med områdets overnatningssteder, hvor vi blandt andet også har arrangeret shuttlebus til og fra, mens andre har telt eller campingvogn med og overnatter på grønne områder her i Rold, som vi har fået stillet til rådighed. Alle har virkelig hjulpet til med at få dette til at blive en succes.

– Så jeg håber bestemt, at det er starten på en tradition i Rold, lød det fra Brian Grønhøj.

