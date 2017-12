Start allerede nu med at forberede din hund og kat på nytårsaften

Ligesom hunde kan katte også blive bange nytårsaften. Gry Rauff Mikkelsen (t.v.) og veterinærsygeplejerske Sidsel Kirk Petersen (t.h.) hos Skørping Dyreklinik står parate med gode råd til både hunde og katte. Foto: Jesper Bøss

Julen og nytåret er en festlig og skøn tid. I hvert fald for os mennesker. Anderledes forholder det sig med mange kæledyr. For dem er særligt nytåret præget af angst, panik og utryghed. Hos Skørping Dyreklinik står det klar med både rådgivning og produkter, der kan hjælpe dyrene godt igennem nytårsaften.

Det er særligt hos hunde, at det traditionelle fyrværkeri omkring nytår skaber angst og utryghed. Nogle af symptomerne kan være, at hunden gemmer sig, kryber ind under sofaen, klæber sig til sin ejer, mister appetitten og piber, gør eller hyler, ligesom nogle hunde kan finde på at stikke af, hvis de får muligheden for det. Du kan imidlertid gøre meget for at hjælpe hunden.

– Det er selvfølgelig lidt sent nu, men faktisk bør man starte træningen til nytårsaften allerede i januar måned. Grundlæggende handler det nemlig om at træne og stimulere hunden, så den altid er mæt på oplevelser. Stimulerede hunde har det meget nemmere en nytårsaften, fortæller Gry Rauff Mikkelsen, der er dyrlæge på Skørping Dyreklinik.

– Hvis du ikke har fået trænet din hund, er der heldigvis en række behandlingsmuligheder, der er med til at sikre, at din hund kommer fornuftigt igennem nytårsaften.

– Ved at udsætte hunden for det den frygter, altså lyden af fyrværkeri, og samtidig give den belønninger, eksempelvis godbidder og legetøj, kan du gradvist vænne den til lyden. Man kan købe en cd med fyrværkerilyde, som man kan starte med at afspille lavt og derefter gradvist øge volumen, fortæller Gry.

– En anden mulighed er kosttilskud eller feromoner. Fordelen ved disse produkter er, at de er uden bivirkninger. Det er dog vigtigt, at begynde at bruge dem i god tid – altså tidligt i december.

– Der er også mulighed for at give hunden beroligende medicin på selve nytårsaften. Der findes forskellige slags medicin, og det er en rigtig god ide, at afprøve dem før selve nytårsaften.

– Som en effektfuld nyhed, har vi også et indsvøb, hvor princippet er det samme som hos utrøstelige spædbørn, der bliver roligere af, at blive svøbt i stof. Dette har vist sig også at være gældende for hunde.

– Her har man udviklet Thundershirten, der med sit blide konstante tryk giver en beroligende virkning på hunde, der udviser symptomer på angst og urolighed, fortæller Gry.

– Samme slags Thundershirt gør sig også gældende til katte, der ligesom hunde være bange nytårsaften. De viser frygten for fyrværkeri ved at gemme sig, ikke vil ud, bliver urenlige, mister appetitten, ryster og sniger sig omkring.

– Generelt reagerer katte dårligt på beroligende medicin, der derfor ikke kan anbefales til katte. Forskellige typer af kosttilskud er derimod godt til katte, slutter Gry.