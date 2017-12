Skørping Varmeværk farver fjernvarmevandet grønt

Hvis du fra den 11. december og fremefter oplever at få grønt vand i bruseren og vandhanen, skal du kontakte en VVS-installatør for at få udbedret den utætte installation. Foto: Colourbox

Et ukendt antal forbrugere hos Skørping Varmeværk kan fra den 11. december 2017 opleve, at det varme brugsvand fra bruseren og vandhanen kan blive farvet grønt. Det skyldes, at varmeværket tilsætter et grønt farvestof til fjernvarmevandet for at hjælpe forbrugerne med at afsløre utætheder i deres varmeinstallation.

Farvestoffet er helt ufarligt og godkendt af sundhedsmyndighederne. Det er hverken sundhedsskadeligt at drikke eller bade i det grønne vand. Farvestoffet tilsættes for at hjælpe forbrugerne med at afsløre utætte installationer, så de kan undgå at bade i eller indtage fjernvarmevand over længere tid. Samtidig kan en defekt varmeinstallation medføre, at der løber brugsvand over i fjernvarmesystemet, og så betaler forbrugerne faktisk for brugsvand, som de ikke har gavn af.

De forbrugere, som oplever at få grønt vand i bruseren og vandhanen, skal kontakte en VVS-installatør for at få udbedret den utætte installation.