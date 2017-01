Sascha gik ikke videre i “Danmark har talent”

Sascha nåede kun at optræde i 40 sekunder, men havde alligevel en god oplevelse. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Som vi kunne fortælle i sidste uges udgave af Rold Skov Bladet, stillede 20-årige Sascha Kudahl fra Skørping op i lørdagens udgave af “Danmark har talent”, der blev vist på TV2. Desværre gik hun ikke videre i programmet.

Sascha optrådte med Cosplay, der er et japansk fænomen, som har spredt sig til hele verden. Cosplay er en forkortelse for costume-roleplay, kostume og rollespil, hvor man klæder sig ud præcis som sine yndlingskarakterer fra blandt andet tegneserier, film og computerspil. I lørdags optrådte Sascha med figuren Alice fra playstationspillet “Alice: Madness Returns”, men det var ikke nok til at overbevise dommerpanelet, der forholdsvist hurtigt stoppede hendes optræden.

Om oplevelsen fortæller Sascha:

– Det var en fed oplevelse at være med, men jeg lidt skuffet over, at jeg ikke gik videre. Ikke mindst fordi, at jeg blev buffet ud allerede efter 40 sekunder. Man har 1,5 minut at optræde i, og jeg er sikker på, at det var gået anderledes, hvis jeg havde fået lov at fortsætte. Så havde det hele givet meget mere mening. Jeg var jo knapt kommet i gang.

– Men jeg stillede ikke op for at vinde programmet, men for at udbrede kendskabet til cosplay, som er en fantastisk hobby, og som har givet mig en masse. Jeg startede selv som 13-årig efter at have set det på youtube. Jeg dyrker det sammen med min kæreste, og en masse ligesindede.

– Cosplay er omgivet af et fantastisk kammeratskab og fællesskab, hvor vi er som en stor familie, fortæller Sascha, der sammen med kæresten lige nu træner til Danmarksmesterskaberne, som afvikles til april.

– Her er en af præmierne en tur til Japan, og det kunne jo være fedt, lyder det fra Sascha, der også røber, at hun måske stiller op til “Danmark har talent” på et andet tidspunkt. Lørdagens oplevelse har på ingen måde taget modet fra hende.