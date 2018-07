Salg af erhvervsjord står i stampe i Rebild

I Porsborgparken etape 1 i Støvring er der pt. 20 hektar ledig ?erhvervsjord.

REBILD: Økonomiudvalget har her inden sommerferien fået en orientering om status for salg af kommunalt ejet erhvervsjord i indeværende kvartal.

Det var en nedslående orientering, for her i 2. kvartal i år er der ikke solgt erhvervsjord nogen steder rundt i Rebild Kommune. På samme tid er der heller ikke udstykket mere erhvervsjord.

I øjeblikket har Rebild Kommune cirka 44 hektar erhvervsjord til salg til en pålydende værdi på 66,5 mio.

Arealerne ligger i henholdsvis Støvring, Haverslev, Skørping, Terndrup, Bælum, Nørager, Ravnkilde og Øster Hornum.

Højdespringeren er det 10 år gamle erhvervsområde Porsborgparken etape 1 i Støvring med i alt 199.000 kvm. ledig erhvervsjord til en pris på 220 kr. per kvm. eksklusiv moms og tilslutningsafgifter og dermed til en samlet grundpris på knap 44 mio.

Erhvervs- og turistchef Jane Bejlegaard Lindberg fra Business Rebild, der står for salg af kommunalt ejet erhvervsjord, har ikke en entydig forklaring på hvorfor der slet ikke modsat 1. kvartal i år er solgt erhvervsjord her i 2. kvartal.

– Her i Business Rebild er vi hele tiden i en god dialog med erhvervslivet, men det at etablere sig med sin virksomhed et helt nyt sted er jo en stor beslutning at træffe, også med hensyn til betydningen for ansatte. Det er derfor alt sammen en proces, der tager lang tid, forklarer hun og tilføjer:

– Vi kan dog i den forbindelse glæde os over at flere lokale virksomheder til gengæld den senere tid har udvidet deres nuværende rammer her i Rebild Kommune og ansat flere medarbejdere.

Erhvervs- og turistchefen pointerer, at der i Business Rebild er en masse forskellige tiltag for at få solgt erhvervsjord og i det hele taget få nye virksomheder til at etablere sig i Rebild Kommune.

Blandt andet er der lokale erhvervsfolk, der fungerer som en slags ambassadører for at gøre andre erhvervsfolk opmærksomme på at Rebild Kommune er en af Nordjyllands bedste erhvervskommuner.

Byrådet har nemlig i sin vision 2025 udstukket et mål om at kommunen skal være et attraktivt område at etablere sig i, og hvor det er nemt at starte og drive virksomhed.

Som led heri er der særligt fokus på salg af erhvervsgrunde.

Der har i længere tid verseret rygter om at en større erhvervsvirksomhed er på vej til at etablere sig i Rebild Kommune.

Det er dog ikke noget som Jane Bejlegaard Lindberg vil kommentere og uddybe.

– Der er jo hele tiden en masse rygter på erhvervsområdet. Business Rebild er hele tide i dialog med et stort netværk, og det sker altid i dyb fortrolighed, understreger hun.

Det er en udvalgsbeslutning truffet tilbage i marts måned, der er baggrunden for at økonomiudvalget nu får en kvartalsvis orientering om salg af kommunalt ejet erhvervsjord.

– Det var os i Venstre, der fremsatte dette ønske. I de godt fire år jeg efterhånden har været medlem af byrådet har det undret mig meget, at Rebild Kommune ikke er i stand til at sælge mere af sin jord til både boliger og erhverv. Det må kunne gøres bedre, så derfor er Venstre nu på vej med et forslag til byrådet om at søge eksternt hjælp til salgsarbejdet. Vi ville gerne have fremsat vores forslag på det sidste byrådsmøde inden sommerferien, men nåede det desværre, så derfor sker det først til august, forklarer gruppeformand Jeppe Ugilt.

Sammen med borgmester Leon Sebbelin er han byrådets repræsentant i Erhvervsudviklingsrådet, der er bindeleddet mellem erhvervslivet og Rebild Kommune.

Han betegner det som helt vanvittigt, at Rebild Kommune i øjeblikket har ledig erhvervsjord til salg til en pålydende værdi på 66,5 mio.

– Eksempelvis de 20 hektar ledig erhvervsjord i det meget store erhvervsområde Porsborgparken i Støvring, som jo er rigtig godt centralt beliggende erhvervsjord tæt på E45. Venstres forslag går derfor ud på at kommunen hyrer ekstern hjælp til at se på jordsalget og hvilke muligheder der er med friske øjne. Det kunne eksempelvis være ejendomsmæglere med stor erfaring på området, for det er nødvendigvis ikke en naturlig spidskompetence i en kommune at sælge jord, pointerer Jeppe Ugilt.