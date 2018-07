Rekordstor dimission på Støvring Gymnasium

Støvring Gymnasium har taget afsked med sin største årgang nogensinde. Privatfoto

Største årgang nogensinde har fået huer og eksamensbeviser

STØVRING: En meget varm sommerdag, torsdag 28. juni, blev til en helt særlig dag for 188 elever fra Støvring Gymnasium.

Det blev dagen, hvor de dimitterede som STX studenter. Samtidig var det også en særlig dag for Støvring Gymnasium, som slog rekord med største årgang dimittender nogensinde. Det hele blev markeret i Arena Himmerland med underholdning, taler og ikke mindst overrækkelse af eksamensbeviser.

Efter overrækkelsen holdt rektor Jens Nielsen sin dimissionstale til studenterne. Til billeder fra de tre år, som studenterne har tilbragt på Støvring Gymnasium, blev der et øjeblik kigget lidt tilbage på alle de gode tiltag og forandringer, som årgangen har bidraget med.

Jens Nielsen satte fokus på elevkulturen på Støvring Gymnasium, og hvordan eleverne hver dag bidrager positivt:

– En af de forældre, som var rigtig ked af, at hans datter ikke kunne starte hos os, skrev til mig, at hovedgrunden til, at det skulle være Støvring, var elevkulturen. Han brugte formuleringen “jeres sunde elevkultur”. Jeg blev naturligvis stolt og glad, for det er jo netop det, som I og de øvrige årgange af elever har været med til at skabe. En sund elevkultur. Vi taler om en helt speciel SGY-ånd. Vi fornemmer alle, hvad det drejer sig om. Men den er samtidig umulig at sætte på formel. Det tætteste vi kommer, er vel den ordensregel, vi har: Alle tænker sig om og viser hensyn.

Jens Nielsen sluttede med et citat fra Hella Joof:

– Husk, at livet er en rejse, og nogle gange ender man i en anden by end den, man havde købt billet til. Så må man anskaffe sig et kort over den nye by og glæde sig over dens floder og tårne og spir. Husk, at livet bliver bedre og bedre for hver dag, der går. Men det er en hemmelighed.

Herefter indtog Linea Winkler Pedersen-Ulrich scenen og gav en både rørende og flot elevtale. Med udgangspunkt i sin egen dannelsesrejse gennem gymnasiet og teenageårene konstaterede hun:

– De fleste af os er blevet 18 her på gymnasiet, vi er blevet myndige, vi har fået stemmeret, nogle har fået kørekort, og nogle er flyttet hjemmefra. Men ud over de fysiske omstændigheder så har Støvring Gymnasium givet os noget livsændrende, for der ligger mere end blot uddannelse i denne hue, der ligger dannelse.