Rejseberetning: Tur til Almuñécar

Fra venstre: Milla, Inger, Mellanie, Emma og Thomas. Foto: Privat

Emma og Mellanie fra 8.a, og Milla fra 9.c, Skørping Skole har været på skoleudveksling til Almuñécar i Spanien. Det er der kommet denne rejseretning ud af:

Om aftenen ankom vi til Almuñécar, efter at have kørt med taxa fra Malaga. Turen fra lufthavnen var virkelig smuk, og selvom det var mørkt kunne vi ane de kæmpe store bjerge og det store åbne hav. Da vi ankom, blev vi hentet af vores værtsfamilier (undtagen lærerne, som skulle sove på hotel). Vi har hver især valgt at skrive et lille førstehåndsindtryk af hvordan det var, hjemme ved vores værtsfamilier.

“Da jeg kom hjem til min værtsfamilie var de i gang med at lave aftensmad til os allesammen. Det første jeg lagde mærke til i min lejlighed, var at alt var rent og pænt og hele lejligheden var lavet af marmor. Min lejlighed var meget stor i forhold til nogle af de andre lejligheder i Almuñécar, både italieneren og jeg havde vores egen værelse, og delte badeværelse. Jeg fik stillet mine ting inde på mit værelse, og gik så ud for og spise med dem. Min familie tog rigtig godt imod mig og var rigtig åbne. Og selvom moren overhovedet ikke kunne noget som helst engelsk, så kunne stadig kommunikere det var lidt svært men det gik. “Mellanie”

Jeg blev hentet i en lille tis-gul Fiat punto af min vært, hendes mor og lillebror (min vært var for i øvrigt den eneste der kunne noget engelsk). Der var ingen plads i bilen, og jeg klamrede mig til håndtaget, mens vi susede op ad de meget stejle bjerge, og skarpe nålesving. Inde i huset var det tydeligt, at jeg var kommet sydpå. Der var kæmpe store og tunge gardiner foran alle vinduer, så der ikke vil komme sol ind, Væggene var orange, og der var fyldt med store mørke lakerede træmøbler, som var pyntet med smykker og falske blomster. Jeg gav udtryk for, at jeg synes deres hus var meget stort og flot. Ved halv elleve tiden skulle vi skulle vi spise aftensmad. Vi fik en slags nudelsuppe, og jeg lærte i løbet af ugen, at de spiser rigtig meget saltet mad og brød. Jeg smagte også paella, sværdfisk, og store runde brød, bagt i ovnen med ost, skinke og olie og med chips i midten. “Milla”

“Da jeg ankom til min værtsfamilies lejlighed, er det første jeg ser orange vægge pyntet med plastikplanter. Da jeg går videre ind i dagligstuen, ser jeg, at der står et stort glasskab fyldt med porcelænsdukker midt i rummet. Jeg får stillet min bagage på mit lille lyserøde værelse, og derefter skal jeg ud og spise pizza sammen med værtsfamilien klokken 10 om aftenen, hvilket var et meget normalt tidspunkt at spise aftensmad i Almuñécar. Familien var supersød! Mine spanske forældre kunne ikke et ord engelsk, men vi fik kommunikeret det mest nødvendige igennem med billeder, tegnsprog og enkelte spanske ord. Jeg synes, at lejligheden virkede lidt mystisk, men på samme tid meget hyggelig, fordi den var fyldt med gamle familiebilleder og andre hjemlige ting “Emma”

Mandag: Vi fik en rundvisning på deres skole, som vi synes er meget anderledes end vores skoler i Danmark. For det første synes vi at skolen nærmest var “fængselsagtig”. Samtidig var der meget rent, og de var langt bagud i forhold til vores IT. Vi oplevede, at der var en helt anden kultur og hierarki over for lærerne, som ikke måtte kaldes ved fornavn. Mandag eftermiddag var der gjort klar til at alle grupperne fra de forskellige lande skulle op og fremlægge deres projekter. Om aftenen var vi allesammen ude og synge karaoke.

Tirsdag: Vi tog bussen gennem snoede bjergveje til Frigiliana, hvor vi gik rundt i den lille bjergby og kiggede ud over udsigten. Derefter kørte vi videre til nogle drypstenshuler, hvor vi fik en guidet rundvisning, hvor der blev fortalt om, hvordan grotten var blevet opdaget i 1959 ved et tilfælde. Grotten huser hvert år, nogle af de største musikalske artister i verdenen pga. dens fantastiske akustik. Efter vi havde udforsket grotterne, gik turen videre ned til en restaurant på stranden. Det hele var meget autentisk. Det første vi så, da vi trådte ind i det store telt, var en kæmpe paellapande over et stort bål. Derefter tog vi videre til et stort shoppingcenter inde i byen.

Onsdag: Om morgen fik lige en halv times tid til at gøre klar til de stande, vi skulle fremlægge for nogle af eleverne på skolen. Eleverne kom ind til os i deres klasser. Efter vi havde været i standene gik vi hen til busstationen, hvor vi tog bussen hen til Motril. Efter vi havde gået rundt i Motril, tog vi hen til et akvarie, som var meget anderledes end det vi ser her i Danmark. F.eks. måtte man overhovedet ikke røre ved fiskene, og der var ingen steder, du kunne se en fodring eller være med til at fordre. .

Torsdag: Om torsdagen tog vi bussen til byen Granada. Derefter tager vi ud til paladset Alhambra. Vi synes, at det var helt vildt smukt med de store haver og alle de forskellige mønstre, der var rundt omkring på paladset.

Fredag: Morgenen blev brugt vi sammen med familie, fordi vi først skulle møde senere. Ved 10-tiden skulle vi hen i teatret for at holde en afslutning, hvor nogle af de spanske elever dansede flamingo og ballet, og nogle af lærerne fik lov til at holde en tale. Efter showet var der tid til at sige farvel.