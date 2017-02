Rebild Efterskole skaber glade elever og hele mennesker

Troels Schrøder, forstander Rebild Efterskole.> Foto: KOMMA’riet

UNDERRUBRIK: Når man har en efterskole beliggende i Rebild, er det naturligvis oplagt at bruge omgivelser og naturen, der giver massevis af muligheder. Det gør de på Rebild Efterskole. Skolen tilbyder, udover de obligatoriske boglige fag, fem forskellige linjer til deres elever, alle drejer de sig om bevægelse, sammenhold og oplevelser.

I efterskolesammenhæng er Rebild Efterskole en lille efterskole med omkring 70 elever, fordelt på 9. og 10. klasse. Men netop skolens størrelse er en vigtig faktor for både de værdier og den hverdag, skolens personale gerne vil skabe for eleverne, men også en væsentlig faktor for de elever, der vælger et år i Rebild.

– Vi hylder fællesskabet, og mener mennesker skal udvikles sammen. Derfor er det vigtigt for os, at skolens elever lærer at sætte pris på andres talenter og ressourcer, og kan se dem som et positivt kort for at blive et stærkt fællesskab. Vores skoles størrelse er med til at alle elever kender hinanden, og alle elever kender alle lærere rigtig godt, hvilket er et godt udgangspunkt for at få glade og selvtillidsfyldte elever, fortæller skolens forstander Troels Schrøder.

Troels Schrøder har været i efterskoleverdenen i 19 år, de seneste ni år på Rebild Efterskole, og han nyder den afvekslende hverdag.

– Det var egentlig tilfældigt jeg blev efterskolelærer. Jeg var i praktik på en efterskole under min uddannelse, og efterfølgende blev jeg tilbudt et vikarjob på samme skole, og så har jeg været bidt af det lige siden, beretter Troels Schrøder.

Det hele menneske

Lysten til at udvikle unge mennesker, og de muligheder en efterskole giver for netop det, er noget af det, Troels Schrøder sætter pris.

– Her på skolen er det vigtigt for os, at det er hele mennesker vi uddanner. Naturligvis er det faglige vigtigt, men der er så mange andre ting, vi også skal have med som mennesker.

– Jeg synes eksempelvis, det er utroligt givende for alle parter, når jeg sidder i skolens stue om aftenen med en kop kaffe og får en helt uformel snak med nogle elever. Så kan vi snakke om fodbold, om Donald Trump, eller som det var tilfældet forleden, om hvorvidt det er ældre selv eller lægevidenskaben, der skal bestemme, om vi skal have førstehjælp ved hjertestop.

– Jeg lærer på den måde eleverne at kende på en helt anden måde, og helt automatisk får vi nogle samtaler, som er med til at danne værdier og holdninger som mennesker. Vi lærer at tale sammen, og ikke mindst at lytte til hinanden. Derfor er det også vigtigt for os, at alle lærere både underviser i boglige fag og i en af vores linjer, ligesom alle også en gang om ugen har aftenvagt på skolen.

– På den måde ser vi eleverne i flere forskellige situationer, og lærer dem meget bedre at kende. Dermed er vi i langt højere grad i stand til at rådgive og vejlede de unge mennesker, lyder det fra Troels Schrøder.

Tid er den store forskel

Der er naturligvis stor forskel på at være elev på en efterskole og en almindelig folkeskole. Ifølge Troels Schrøder ser han den ekstra tid en efterskole har med eleverne i forhold til folkeskolen, som den helt store forskel.

– Folkeskolen har også fantastiske lærere og gode skoler, men vores forhold er markant anderledes. Vi har eleverne hele døgnet rundt, og det giver naturligvis nogle andre muligheder for fordybelse og for forskellige projekter. Derfor er efterskoler så velegnede for mange unge mennesker, som forhåbentlig kan tage hjem fra et efterskole ophold med selvtillid og værdier, som kan hjælpe dem resten af livet.

– Mit store mål her på skolen er, at eleverne ved skoleårets udgang kan stå foran spejlet og ærligt sige til sig selv, at de er noget værd, at de har en vigtig plads her i livet, og at de rejser herfra med lyst og evner til at være en del af et fællesskab. Det er en stor del af meningen med at være her, slutter Troels Schrøder.

Køkkentjans, kammeratskab og ansvar

På vores besøg på Rebild Efterskole møder vi naturligvis også elever. To af dem er Gustav og Mathias, og de får lov at holde en kort pause fra den køkkentjans, de begge er på i denne uge. Mathias går i 9. klasse og Gustav i 10. klasse, og begge er de meget begejstrede for efterskoleopholdet.

– Jeg var kørt noget skoletræt, og fik ikke rigtig passet mine ting, så min mor foreslog, at jeg skulle på efterskole, siger Mathias og fortsætter:

– Det har vist sig at være det helt rigtige for mig. Jeg er nu igen glad for at gå i skole, og jeg nyder virkelig at være her.

Sådan er det også for Gustav, der fortæller:

– For mig var det en naturlig ting at søge på efterskole. Min søster har også gået på efterskole, og fik meget ud af det, så jeg havde naturligvis også lyst. Som menneske har jeg udviklet mig meget, og jeg er helt sikkert en del mere moden nu, end da jeg startede.

– Det bekræfter både min familie og mine venner derhjemme i øvrigt også. De kan mærke en positiv forandring hos mig, fortæller Gustav.

Begge elever fortæller, at skolens tilbud om bevægelse, og især MTB-linjen fik dem til at vælge Rebild Efterskole, men også skolens størrelse tiltaler dem.

– Efter få dage på skolen kender man allerede alle de andre, og man får også et helt særligt forhold til alle lærerne, siger de samstemmende.

Løbetur klokken 7.00 hver morgen

En hverdag på en efterskole byder på mange udfordringer, og de starter såmænd lige fra morgenstunden, hvor alle elever klokken 7.00 skal afsted på en frisk løbetur på 2,2 km.

Herefter går dagen med morgensang, boglige fag og sidst på dagen som regel linjefagene, hvor der igen bydes på masser af frisk luft. Herudover er der naturligvis en masse samvær med skolens andre elever.

– Vi medgiver gerne, at derhjemme var vi nok ikke kommet afsted på en løbetur lige fra morgenstunden. Men her har vi lært at sætte stor pris på det, og efter løbetur og et bad er man klar til dagens opgaver på en helt anden måde end ellers, fortæller Gustav og Mathias.

De er begge overbeviste om, at de har mange ting med i rygsækken, når efterskoleåret slutter. Hensynet til andre og ansvaret for at hjælpe til og være en del af fællesskabet, er noget de i hvert fald tager med sig. Det gælder også ansvaret for madlavning og rengøring.

– Vi skal selv gøre rent på skolen og naturligvis rydde op. Samtidig har vi jo en uge med køkkentjans, som vi har i denne uge. Her er vi med til at være ansvarlige for mad til hele skolen, så vi har nu nok et stort forspring i vores kompetencer med rengøring og madlavning i forhold til mange af vores venner derhjemme, slutter de to elever med et grin.