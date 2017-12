Prismodtagere med benzin i blodet

Fem af de ”usynlige” ildsjæle i Motorsport Nordjylland fotograferet med deres hæderstegn: Arne Christiansen, Otto L. Christensen og Ib Jensen fik alle et hæderstegn i bronze, mens Sonja og Kaj Storgaard begge fik overrakt DASU’s hæderstegn i sølv. ?Privatfoto: Morten Alstrup

Fem af Nysum Banens ildsjæle hædret af Dansk Automobil Sports Union

NYSUM: Man skal huske at give ildsjælene i foreningslivet et skulderklap, mens tid er.

Det nåede Motorsport Nordjylland ikke i forhold til den første banechef på Nysum Banen, taxachauffør Henning Iversen. Han døde, inden vennerne i den lokale motorsportsklub fik sagt ham ordentligt tak for mange års frivillig indsats til gavn for motorsporten i det himmerlandske.

Den situation ønsker de i Motorsport Nordjylland ikke at havne i igen.

Derfor benyttede klubben også – i samarbejde med moderorganisationen Dansk Automobil Sports Union – lejligheden til at hædre hele fem af de “usynlige ildsjæle” i MNJ i forbindelse med DASUs nyligt afviklede årsmøde.

– I dagligdagen får konkurrence-vinderne skulderklap, klapsalver og pokaler til minde om deres resultater.

– Men de tænker nok ikke altid på – eller er klar over – at grundlaget for en fair og velafviklet konkurrence bliver lagt af de ildsjæle, som næsten dagligt kigger forbi vores offroad-stadion i Nysum for at foretage små og store forbedringer/reparationer, fremhæver formanden for Motorsport Nordjylland Finn Knudsen, Arden.

Banecheferne Otto L. Christensen og Ib Jensen samt den mangeårige official Arne Christiansen fik på den baggrund alle overrakt DASU’s hæderstegn i bronze.

– Otto L. Christensen og Ib Jensen har begge været med til at danne grundlaget for den konstruktive knopskydning af motorbane-anlægget. Banelængden er udvidet til den firedobbelte gennem årene, og fremtræder nu med et vekslende underlag af grus, kridt og asfalt som en off road-bane på europæisk niveau, lyder det anerkendende fra Finn Knudsen.

Ægteparret Kaj og Sonja Storgaard blev i forbindelse med DASU-årsmødet begge hædret med DASU’s hæderstegn i sølv.

– Uden Kaj Storgaards utrættelige indsats var Nysum Banen aldrig nået op på det nuværende stade. Tidligt opdagede Kaj, at der skulle spilles på mange tangenter for at gøre motorbanen landskendt, og han var således blandt primus motorerne omkring syv sæsoner med Zulu Djævleræs og siden søster-serien “5. gear” på Kanal 5.

– Sonja Storgaard har over 45 år bakket helhjertet op omkring Kajs store interesse for motorsporten. Til løb og de mange events er hun kompetent madmor – og på fornavn med mange af de kendisser, som har kikket forbi på Nysum Banen gennem årene.

– Og så har hun desuden altid været klar til at give en hånd med, når det er påkrævet, fremhæver Finn Knudsen i sin begrundelse for påskønnelsen af Kaj og Sonja Storgaard.

Benzinen i blodet har de to hæderstegn-modtagere desuden formået at give videre til næste generation.

Børnene Carsten og Heidi Storgaard er også begge kraftigt involveret i det organisatoriske arbejde omkring Nysum Banen.