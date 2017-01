Pingvinen i Støvring nomineret til “Årets svømmeklub 2017”

Både i vandet og på land har Svømmeklubben Pingvinen i Støvring gjort det flot, og derfor er de nomineret til ”Årets svømmeklub 2017”. Foto: Claus Tommerup Sørensen

Dansk Svømmeunion har nomineret Svømmeklubben Pingvinen i Støvring til titlen “Årets svømmeklub 2017”. Nomineringen sker med følgende begrundelse:

“Svømmeklubben Pingvinen er feltets Fugl Fønix som siden 2013 har rejst sig fra en hård økonomisk situation til nu at være en velsmurt forening med et utal af aktiviteter. I Svømmeklubben Pingvinen “skal svømning være mere end svømning”. Derfor arbejder klubben målrettet med projekter, der skal rekruttere og fastholde tweens og teens i sporten, men med fokus på det sociale og klublivet. Klubben afsætter hvert år penge til at forældre og andre aktive kan tage initiativ til at lave eksempelvis poolparty med pizza, DJ, røg og lys både for medlemmer, men også for børn uden for klubben.

Pingvinen har arbejdet målrettet med deres strategi for uddannelse af instruktører og skabet en rød tråd i fra svømmeskole til første hold. Det har resulteret i, at 20 år gamle klubrekorder er blevet slået, sat talentudvikling på landkortet i Rebild Kommune og at medlemstallet i svømmeskolen bare vokser og vokser.

I svømmeklubben Pingvinen tænker de også uden for bassinet og har på 5 år skabt et exceptionelt Open Water event med Rold Skov Open Water. Svømmeklubben Pingvinen har været værter for DM 3000 meter masters de sidste 2 år.”

Formand for Pingvinen, Claus Tommerup Sørensen, siger om nomineringen:

– Det er en kæmpe anerkendelse efter flere års fantastisk frivilligt arbejde fra mange forældre samt dygtige og engagerede indsats af vores unge instruktører i svømmeskolen.

– Vinderen findes via e-mail stemmer og alle kan stemme, og jeg opfordrer alle i Rebild kommune og omegn til at gå på vores hjemmeside og stemme inden 15. januar 2017.

De øvrige nominerede er Helsingør Svømmeklub og Horsens Svømmeklub, og vinderen afsløres den 1. februar 2017 til “Dansk svømme Award 2017” i Cirkusbygningen, København.