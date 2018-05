Nye sponsorer er kommet op at hænge i Skørping Idrætscenter

Mange sponsorer bakker op om det nye initiativ i Skørping Idrætscenter. Foto: Privat

Så har der igen været gang i skruemaskinen i Skørping Idrætscenter. Konceptet med at sælge skilte i centeret går virkelig godt, og det betyder at virksomhederne Bjarne Brath A/S, Ferslev/Skørping Entreprenør A/S, Valsgaard El ApS, Jysk Caravan Center ApS, Lunds Storkøkken Service, Aut. el-installatør Michael Wulff A/S og Autocentralen Støvring nu har fået deres nye, flotte skilte op, og derved støtter IF Frem Skørping.

– Tusind tak til de nye sponsorer, samt selvfølgelig også de mange nuværende sponsorer i IF Frem Skørping. De gør en kæmpe forskel for vores forening, lyder det fra Henrik Studsbjerg, der er sponsoransvarlig i klubben. Han pointerer dog samtidig, at der nok skal være plads til yderligere et par sponsorer, der vil have deres skilt op i centeret, og dermed støtte den lokale idrætsforening.