Ny hjemmeside vil hjælpe alle dem med ti tommelfingre

Nu der hjælp til dig, der er helt på månen, når du skal hænge billeder på væggen eller sætte hylder op.

Står dine billeder på gulvet og op ad væggen, fordi du ikke kan få taget dig sammen til at få dem hængt op?

Måske bilder du dine gæster ind, at det er moderne og den seneste nye trend, når billederne står på gulvet.

Men virkeligheden er i stedet, at du ikke ejer en boremaskine, og desuden ikke aner, hvad du skal stille op med den, hvis du havde.

Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående scenarie, så er det meget sandsynligt, at du er beriget med ti tommelfingre.

Det er det populære udtryk for at være meget klodset og fummelfingret, og nu er der kommet en ny hjemmeside til alle dem, der går under den betegnelse.



Arbejdskraft mellem private

På siden Handyhand.dk kan man finde privatpersoner, der tilbyder hjælp med at løse små-praktiske opgaver for andre privatpersoner.



Så hvis du har brug for en handyman, så er det stedet for dig.

Du kan oprette din opgave som for eksempel hjælp til malerarbejde, havearbejde, rengøring – eller ophængning af billeder.



Opgaverne kan altså være meget brede og forskellige, og du må selv bestemme, hvad du vil søge hjælp til. De behøver ikke begrænse sig til at være inden for en særlig kategori.



Herefter vil du modtage tilbud fra interesserede personer, der kan løse din opgave. Du vælger selv, hvilken person, du vil have til at udføre opgaven for dig.

Fordi arbejdsopgaverne formidles mellem private, kan de typisk også udbydes til en lavere pris, end man ville finde hos en professionel virksomhed.

Den lave pris er også en af visionerne bag virksomheden Handyhand.



Hjælp i hverdagen skal være for alle og ikke kun forbeholdt de rige og de få, og derfor skal prisen være til at komme i nærheden af.



Desuden er det 100 procent gratis at benytte Handyhand, uanset om du er arbejdsgiver eller arbejdstager.

Ekstra indkomst

Siden er på kort tid blevet meget populær.

6000 privatpersoner har allerede tilbudt deres hjælp til at løse små opgaver inde på siden.

Så det er altså ikke kun dig med ti tommelfingre, der kan drage nytte af hjemmesiden.

Populariteten tyder på, at studerende, pensionister og andre, der opererer med små budgetter, og som har ekstra tid på hånden, drager stor fordel af at tilbyde deres hjælp til andre.

Netop pensionister har vist sig at kunne drage nytte af sider som Handyhand, tilbyder ekstra beskæftigelse.



Selvom der ikke rigtig er fattigdom blandt pensionister i Danmark, som det for eksempel ses i nogle andre europæiske lande, så er der stadig mange ældre, der kæmper med at få pengene til at række hele måneden.

Det vurderes, at cirka 300.000 danskere udelukkende lever af deres folkepension.