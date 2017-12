Ny bus til Solhverv Privatskole

Henrik Harbo, afdelingsdirektør Jutlanderbank, overrækker 25.000 kr. til Peter Hansen, skoleleder Solhverv Privatskole. Foto: Privat

Solhverv Privatskole i Vebbestrup har modtaget 25.000 kr. fra Fonden for Sparekassen Himmerland. Anledningen var, at skolen i forbindelse med aktiviteterne ud af huset havde søgt om tilskud til indkøb af en ny bus, så skolens elever har større mulighed for at komme rundt i lokalområdet, samtidig med, at flere elever fra områder, der ikke dækkes af det offentlige system, har større mulighed for at komme i skole i Vebbestrup.

Skoleleder Peter Hansen havde derfor søgt om tilskud hos fonden, og det var en meget glad skoleleder, der modtog den flotte gave på 25.000 kr. af Jutlander Banks direktør Henrik Harbo.

– Vi er meget glade for tilskuddet til den nye bus. Det betyder rigtig meget for os, at vi kommer rundt i både lokalområde og ind til de større byer. Med den nye bus kan vi meget lettere deltage aktivt i de mange aktiviteter, der sker uden for skolens matrikel, siger Peter Hansen.