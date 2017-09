Mere musikliv på Valsgaard Skole

I Hobro Garden, som her er i aktion i forbindelse med børnefesten i Mariager, håber man, at det nye samarbejde kan være med til at give flere børn i lokalområdet smag for garderlivet. Arkivfoto: Torben Hansen

HOBRO: Alle børn på Valsgård Skole får i fremtiden lige adgang til kulturfagene: trompet, trombone, saxofon, klarinet, slagtøj, kor, billedkunst og scenekunst.

Tilbuddet, som ugentligt kommer til at omfatte cirka 90 børn på skolen, er resultatet af et samarbejde mellem Valsgaard Skole, Mariagerfjord Kulturskole og Hobro Garden og kræver i sagens natur indkøb indkøb af en række nye instrumenter,

Til dét formål fik Hobro Garden forleden i forbindelse med det årlige AMBU-lysoptog overrakt en kærkommen check på 50.000 kr. fra Jutlander Bank Fonden.

– Med det nye projekt får vi i Hobro Garden alle tiders mulighed for at vise andre en del af garderlivet, lyder det begejstret fra Hobro Gardens formand. Leif Nørgaard.

– Eleverne på Valsgård skole får chancen for at opleve, hvordan man med en individuel præstation kan være med til, at skabe noget større sammen med andre, og vi håber selvfølgelig at nogle af eleverne fra Valsgård skole efterfølgende får lyst til at fortsætte i Hobro Garden og blive en del af gardermiljøet, bemærker han.

Også hos de øvrige samarbejdspartnere er glæden til at tage at føle på.

– Alle elever i 5. og 6. årgang (ca.120 elever) får i løbet af skoleåret 2017/2018 mulighed for at kunne udvikle færdigheder i forhold til at kunne spille på et instrument, deltage i kor og udvikle særlige kompetencer indenfor faget billedkunst og scenekunst. Kompetenceområder, som Valsgård Skole finder overordentligt vigtige i forhold til at give eleverne et godt fundament, som de kan bære med sig i deres fortsatte dannelse og udvikling, fremhæver skoleleder Niels Lynggaard Pedersen.

Og kulturskoleleder Finn Svit supplerer:

– Projektet giver kulturskolen en enestående mulighed til at bidrage til, at en meget stor del af målgruppen på Valsgård Skole kommer i kontakt med kulturfag med formålet at skabe motivation og engagement ikke bare ind i kulturfagene men også i skoledagen i øvrigt.

Samarbejdsaftalen indebærer i første omgang, at alle børn gratis – og efter eget ønske – kan vælge at gå til et eller flere af ovenstående kulturfag hver mandag i skoleåret 2017/ 2018.

Bliver projektet en succes er det planen, at det skal løbe videre i årene, der kommer.