Lyst til at løbe med andre i Arden?

Løbetræningen starter mandag den 12. marts. Foto: Colourbox

Nu har du chancen for at komme godt i gang med at løbe, og blive en del af et løbefællesskab. TRIM, IF Jarl Arden starter nemlig igen i år løbekursus for nybegyndere.

Første gang er mandag den 12. marts kl. 17.00 ved Stabelpladsen for enden af Skovvej i Arden. Løbeholdet fortsætter hver mandag og onsdag i de følgende 12 uger, og der vil selvfølgelig være mulighed for at få rådgivning, f.eks. om påklædning og hvordan man undgår løbeskader. Alle kan være med. Træningen varetages af løbetrænere, og der startes med skiftevis gang og løb.

TRIM har løbere på forskellige niveauer, og der lægges vægt på det sociale i forbindelse med løbet.

Der er forskellige tilbagevendende begivenheder, såsom Ardenløbet hvert år i maj, løb om Store Økssø, grillhygge med mere.

Så har du lyst til at lære at løbe i en afslappet atmosfære, så start med at møde op den 12. marts kl. 17.00 på Stabelpladsen. Det koster 300 kr., som samtidig dækker medlemskab af TRIM resten af året, deltagelse i Ardenløbet og udlevering af en løbevest efter gennemførelse af løbekurset.