Lokale hjælperyttere kører i mål i Rebild

Rytterne fra holdet Hjælperytterne kører i mål i Rebild i næste uge med deres tur rundt om i Danmark. Med på holdet er fire ryttere fra Hobro. Privatfoto

HIMMERLAND: Cykelløbet Hjælperytterne tilbagelægger i næste uge 825 kilometer rundt om i Danmark på kun fem dage fra mandag til fredag.

Formålet med cykelløbet er at skabe opmærksomhed om gigt hos især børn og unge.

Med på holdet er fire gæve ryttere fra Hobro, som kæmper for at etablere deres eget hold i Nordjylland. Imens har de fået lov til at cykle rundt i Danmark sammen med rytterne fra Næstved-holdet.

Tirsdag 27. juni cykler Hjælperytterne i mål ved Comwell Sport Rebild cirka klokken 17 på turens fjerde etape.

Over målstregen får rytterne følgeskab af lokale børn, der selv lever med gigt, samt borgmester i Rebild kommune, Leon Sebbelin.

– For børn og unge med gigt kan selv en kort cykeltur være en stor udfordring, da de lever med smerter i leddene og træthed. Når de ikke kan følge med deres kammerater, risikerer de at blive udelukket fra fællesskabet og blive social isolerede. Vi er meget taknemmelige for, at frivillige sætter sig i sadlen som Hjælperyttere og cykler rundt i Danmark for at sætte fokus på en sygdom, som de her børn og unge skal leve med resten af livet. Ligesom de forrige år vil Hjælperytterne gøre en konkret forskel. Igen i år kan vi overrække el-cykler fra Hjælperytterne til børn og unge med gigt fra hele landet, siger direktør for Gigtforeningen, Mette Bryde Lind i en pressemeddelelse og tilføjer:

– Det er fantastisk at se, hvilken forskel en el-cykel gør for et barn med gigt. Pludselig kan de deltage på lige fod med kammeraterne, når der skal cykles til fritidsaktiviteter eller skole, og de kan for en stund glemme smerter og træthed. Derfor er overrækkelserne også noget af det, der gør størst indtryk på de frivillige ryttere og servicemedarbejdere på deres tur rundt i Danmark.